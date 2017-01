Berliner Logistikmarkt nur durchschnittlich

Der Lager- und Logistikimmobilienmarkt Berlin verzeichnete im vergangenem Jahr dank eines starken vierten Quartals ein sehr solides Gesamtjahresergebnis. „Wie auch im Vorjahr konnten wir wieder ein starkes letztes Quartal registrieren. Mit einem Flächenumsatz durch Vermietungen und Eigennutzungen von 114.100 m² im Zeitraum zwischen Oktober und Dezember zählt es zugleich zu einem der umsatzstärksten Vierteljahresergebnisse der letzten Jahre“, sagt Jan Linsin, Head of Research bei CBRE in Deutschland. Damit summierte sich der Flächenumsatz auf insgesamt 351.400 m² und weist gegenüber dem Fünfjahresdurchschnitt eine leichte Differenz von drei Prozent auf. Der Umsatz im Berliner Logistikmarkt basiert vor allem auf mehreren Abschlüssen sowohl im mittleren als auch im großen Flächensegment über 10.000 m². „Traditionell wird die Nachfrage insbesondere durch eine Vielzahl von Abschlüssen im kleinteiligen Segment ergänzt und spiegelt die beständig hohe Nachfrage am hiesigen Markt wider“, ergänzt Colette Bodendorf, Teamleader Industrial & Logistics bei CBRE in Berlin. Eigennutzer waren mit nur sieben Prozent am Gesamtumsatz beteiligt. Dies ist ein Ergebnis einer aktuellen Analyse von CBRE.

.

Berliner Stadtgebiet dank Onlinehändlern umsatzstärkster Teilmarkt

„Den Umsatzrückgang sehen wir weniger als ein Zeichen für ein nachlassendes Interesse am Logistikstandort Berlin, sondern er ist vielmehr dem Mangel an adäquaten Bestandsobjekten oder verfügbaren Grundstücken geschuldet“, erklärt Bodendorf. In starkem Maße wirkte sich das auf den Flächenumsatz im Berliner Umland aus, der gegenüber dem starkem Vorjahresergebnis mit einem Minus von 23 Prozent (minus 50.900 m²) nunmehr 171.700 m² aufweist. „Das Marktgeschehen konzentrierte sich vor allem auf das Stadtgebiet Berlin. Hier wurde trotz eines moderaten Rückgangs mehr als die Hälfte des gesamten Flächenumsatzes registriert. “Die innenstadtnahen Lagen mit guter Verkehrsanbindung waren besonders bei Handelsunternehmen sehr beliebt. Sehr aktiv zeigten sich darunter E-Commerce Unternehmen, die auf der Suche nach citynahen Lager- und Logistikflächen sind, um so dem veränderten Konsumentenverhalten und der damit einhergehenden Nachfrage nach ‚Same-Day-' oder ‚Two-Hour-Delivery' gerecht zu werden„ sagt Rainer Koepke, Head of Industrial & Logistics bei CBRE in Deutschland.





Ausgewählte Flächenumsätze in Berlin 2016 Ort Größe in m² Branche Unternehmen Umsatzart Objekt Ludwigsfelde 50.000 Handel Lebensmitteleinzelhändler Vermietung Neubau Berlin 19.600 Transport/Logistik Rieck Logistik-Gruppe Vermietung Neubau Schönefeld 15.400 Handel Bringmeister Vermietung Neubau Ludwigsfelde 13.900 Transport/Logistik Fiege Logistik Vermietung Bestand Berlin 13.700 Handel Onlinehändler Vermietung Neubau

“Die Metropolregion Berlin/Brandenburg mit über vier Millionen Konsumenten ist insbesondere für Handelsunternehmen von zunehmendem Interesse. Die Nutzer suchen daher die direkte Nähe zu diesem riesigen Absatzmarkt„, sagt Bodendorf. Unternehmen aus dem Bereich Handel stellten die stärkste Nachfragegruppe dar, unter die auch die größte Anmietung, durch einen Lebensmitteleinzelhändler in Ludwigsfelde, fällt. Insgesamt konnten Handelsunternehmen ihren relativen Anteil am Umsatz um 22 Prozentpunkte auf 51 Prozent steigern. Auf Rang zwei folgen Transportunternehmen und Logistikdienstleister, die auf rund 33 Prozent kommen (2015: 41 Prozent).“Wir blicken insgesamt auf ein sehr moderates Jahresergebnis auf dem Berliner Lager- und Logistikmarkt zurück, das sich nach dem äußerst starken Vorjahr wieder auf dem jährlichen Durchschnitt eingependelt hat„, resümiert Koepke. “Die ungebrochen hohe Nachfrage im kleinteiligen Flächensegment, besonders im zentrumsnahen Bereich, wird auch im kommendem Jahr auf ein unzureichendes Angebot treffen, sodass etliche Gesuche potentieller Nutzer nicht umgesetzt werden können„, sagt Bodendorf.Der von der BVL (Bundesvereinigung Logistik e.V.) jüngst veröffentlichte Logistik-Indikator setzte seinen Aufwärtstrend fort und erreichte im vierten Quartal den besten Wert seit fünf Jahren. Insgesamt blickt die Logistikwirtschaft nach den Einschätzungen der befragten deutschen Unternehmen optimistisch auf die kommenden Monate. Nach dem EU-Referendum Großbritanniens und den US-Wahlen stehen 2017 wichtige Wahlen in Europa an, deren Ergebnisse und Impulse für den Lager- und Logistikimmobilienmarkt schwer zu prognostizieren sind. “Vor diesem Hintergrund rechnen wir für das kommende Jahr mit einen Flächenumsatz, der sich wieder im langjährigen Mittel bewegen wird. Es bleibt allerdings abzuwarten, inwiefern sich der Engpass an Flächen für einen zeitnahen Bezug einschränkend auswirken wird", so Bodendorf.