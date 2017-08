Berliner Lager- und Logistikflächenmarkt legt zu

Nach einem verhaltenen Jahresauftakt hat das Umsatzvolumen auf dem Berliner Markt für Lager- und Logistikflächen (inkl. Umland) im zweiten Quartal 2017 Tempo aufgenommen. Dafür gesorgt haben insgesamt vier Anmietungen in einer Größenordnung von über 10.000 m². Mit rund 132.000 m² (Eigennutzer und Vermietungen) von April bis Mai summiert sich das Umsatzvolumen im 1. Halbjahr 2017 auf insgesamt rund 213.000 m². Sowohl das Ergebnis des Vorjahreszeitraums als auch der 5-Jahresschnitt der ersten Halbjahre wurden um rund ein Viertel überschritten.

„Wir gehen bis zum Jahresende von einem Umsatzvolumen von rund 380.000 m² aus„, so Britt Habermann, Team Leader Industrial Agency JLL Berlin. Profitiert hat im 1. Halbjahr vor allem die Branche Transport, Verkehr, Lagerhaltung, ihr Umsatzvolumen hat sich um 80 % gegenüber dem Vorjahr erhöht. Rückläufig dagegen der Umsatz der Branche „Handel“ mit einem Minus von über 50 %.



„Auch wenn im Jahresvergleich der Umsatz in der Größenordnung ab 5.000 m² leicht gestiegen ist, sind kurzfristig beziehbare und moderne Logistikflächen noch nicht ausreichend verfügbar„, so Britt Habermann. Von den 42.000 m² fertig gestellten Flächen im ersten Halbjahr entfielen allein mehr als 80 % auf den Eigennutzer BMW. „Bis Ende 2017 erwarten wir allerdings einen deutlichen Anstieg der zur Verfügung stehenden Flächen“, so Habermann. Weitere knapp 180.000 m² werden auf den Markt kommen, mehr als 60 % davon spekulativ errichtet.



Dreiviertel der Pipeline vereint der viel nachgefragte Berliner Süden auf sich. „Fehlende Grundstücke zwingen die Entwickler dazu, ihre Aktivitäten auf andere Teilmärkte des Berliner Umlandes auszuweiten. Auch die Nachfrage für Innenstadtareale bleibt hoch. Limitierend wirken sich auch hier fehlende Grundstücke und die Nutzungskonkurrenz", so Habermann.



Die Spitzenmiete bleibt unverändert bei 5,00 Euro/m²/Monat. Durch die anhaltende Nachfrage nach Logistik- und Industrieimmobilien bleibt die Spitzenrendite unter Druck – sie könnte bis zum Ende des Jahres die 5,00 % - Marke unterschreiten.