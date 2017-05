Berliner Kaffeerösterei sichert sich Logistikfläche in Berlin-Tiergarten

Die Berliner Kaffeerösterei mietete gut 3.000 m² Logistikfläche in Berlin-Tiergarten für die Erweiterung ihrer Internetfullfillment-Logistik. „Wir tragen damit dem stark wachsenden Online- und B2B-Geschäft Rechnung“, so Andreas Giest, Inhaber des Unternehmens. Die Fläche in der Sickingenstraße 20-28 soll in der zweiten Jahreshälfte bezogen werden und wurde von den Industrial-Services-Beratern von BNP Paribas Real Estate vermittelt. Eigentümer des Objekts ist ein Family Office aus Berlin.

