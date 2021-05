Berliner Jungens kauft Industrieareal in Lübbenau

Der Projektentwickler Berliner Jungens Development hat ein 1958 bis 1960 erbautes Industriegelände im südlichen Brandenburg erworben, das laut des Projektentwicklers viel Potenzial bietet.

.

Ideal über die A13 an Berlin angebunden, verfügt das fast vier Hektar große Areal in der Sigmund-Bergmann-Straße über 16.000 m² Mietfläche die sich sowohl auf Hallen- als auch auf Büroflächen verteilen. Das 38.000 m² große Areal wird aktuell durch zwölf Mieter genutzt. Dazu zählen neben dem Energieunternehmen 50Hertz Transmission GmbH auch Logistiker wie Kaufland, Reinerts und Heicon. Weitere Potentiale bestehen in dem Neubau von weiteren Logistikanlagen auf dem Gelände.



Die von Maurice Luft und Yannick Kollmann gegründete Berliner Jungens Development GmbH untermauert mit dem Ankauf der Immobilie in Lübbenau die geplante Strategie, in deren Rahmen Immobilien mit Potential langfristig im Bestand des Unternehmens verbleiben