Berliner Investor kauft vier Wohn- und Geschäftshäuser in Halle

Ein gewerblicher Investor aus Berlin hat in Halle (Saale)/Altstadt vier Wohn- und Geschäftshäuser mit einer Gesamtnutzfläche von ca. 2.488 m² gekauft. Die vollvermieteten Immobilien am Alten Markt und in der Zenkerstraße verfügen über 22 Wohnungen (rd. 1.856 m²) und fünf Gewerbeeinheiten (ca. 632 m²). Verkäufer der Anlageobjekte waren private Eigentümer aus Baden-Württemberg. Beratend und vermittelnd tätig war Engel & Völkers Commercial Halle (Saale).

.