Berliner Industrie- und Logistikimmobilienmarkt stabilisierte sich

Der Berliner Industrie- und Logistikimmobilienmarkt erreichte in den ersten drei Quartalen 2023 einen Flächenumsatz von 234.000 m². Im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum ist das ein Rückgang um 72 Prozent.

.

Während der Flächenumsatz im Stadtgebiet in den ersten drei Quartalen 2023 nur leicht zurückging und der Anteil damit um 36 Prozentpunkte auf 53 Prozent anstieg, war er im Umland um 85 Prozent rückläufig. Mit 108.000 m² stellte das dritte Quartal das dynamischste des Jahres dar. Auch die beiden größten Abschlüsse, zwei Neubauvermietungen in Werder an weLOG (35.000 m²) und LGI (30.400 m²) entfielen auf das dritte Quartal. Eigennutzungen spielten 2023 hingegen bisher keine Rolle. Dies sind Ergebnisse einer aktuellen Analyse von CBRE.



„In Berlin können wir aktuell ein begrenztes Angebot verfügbarer Flächen in Kombination mit einer Zurückhaltung bei vielen Nutzern beobachten, deren Entscheidungsprozesse sich länger hinziehen. Das bremste im bisherigen Jahresverlauf den Transaktionsumsatz bei Logistikflächen“, sagt Colette Bodendorf, Team Leader Industrial & Logistics Berlin bei CBRE.



Auch der Rückgang des Flächenumsatzes von Produktionsunternehmen fiel deutlich aus. Ihr Anteil ging um 28 Prozentpunkte auf 13 Prozent zurück. Auch der Anteil von Handelsunternehmen ging leicht (um zwei Prozentpunkte) auf 32 Prozent zurück. Logistiker erhöhten zwar ihren Anteil am Flächenumsatz um 21 Prozentpunkte auf 41 Prozent, verzeichneten aber ebenfalls einen absoluten Rückgang des Flächenumsatzes.



Trotz der gedämpften Nachfrage legte die Spitzenmiete für Logistikimmobilien angesichts der bestehenden Flächenknappheit weiter zu. So stieg diese innerhalb der vergangenen zwölf Monate im Berliner Marktgebiet um 26 Prozent auf 7,60 Euro/m². Innerhalb des dritten Quartals 2023 gab es jedoch keinen weiteren Anstieg zu verzeichnen.



Prognose für das Gesamtjahr 2023

„Der Berliner Industrie- und Logistikimmobilienmarkt wird im Gesamtjahr 2023 vermutlich etwa 330.000 m² umsetzen“, erwartet Bodendorf. „Im letzten Jahr wurden fast alle verfügbaren Flächen vermietet, so dass in diesem Jahr das Angebot ausgedünnt ist. Durch laufende oder angekündigte Neuentwicklungen wird das Potential für Flächenumsätze erhöht, Zudem kommen einige freiwerdende Bestandsimmobilen dazu. Ob diese bereits in diesem Jahr oder dann erst verstärkt im Jahr 2024 vermietet werden, bleibt abzuwarten.“