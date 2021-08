Berliner Immobilienmarkt zeigt sich stabil

Die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in Berlin hat den aktuellen Immobilienmarktbericht veröffentlicht. Er basiert auf den Daten aller in Berlin notariell beurkundeten Immobilienverkäufe. Aufgeführt werden für das Jahr 2020 insbesondere Umsatzzahlen, Durchschnittspreise und Preisveränderungen einzelner Teilmärkte, Zahlen über neu begründetes Wohnungs- und Teileigentum sowie Tendenzaussagen zu bereits erfassten Immobilienverkäufen des Jahres 2021.

„Es ist erstaunlich, dass sich der Immobilienmarkt in Berlin von der besonderen Situation des Jahres 2020 nahezu unbeeindruckt zeigt. Es wäre für den Wohnungsmarkt in Berlin gut, wenn sich das Stagnieren der Preisniveaus als dauerhafte Tendenz etabliert und damit die Zeit der ungebremsten Preisanstiege vorbei ist und endlich ein allgemeines Umdenken auf dem Markt einsetzt“, so Staatssekretärin für Wohnen Wenke Christoph.



Informationen im Überblick zur Marktentwicklung 2020

• Rückgang des Geldumsatzes auf rd. 18,7 Mrd. Euro (-14 %) bei 24.242 Kauffällen (-10 %)

• Flächenumsatz bei Grundstücken auf rd. 695 ha (-11 %) gesunken

• Flächenumsatz bei Wohnungs- und Teileigentum mit rd. 1,3 Mio. m² gleichbleibend

• Kaufzurückhaltung bei Baugrundstücken für den Geschosswohnungsbau und für Büroneubauten

• Umsatzsteigerungen bei Baugrundstücken zur Errichtung von Ein- und Zweifamilienhäusern (Anzahl rd. +8 %, Geldumsatz +7 %); sinkender Flächenumsatz (-12 %)

• Bodenrichtwertniveau weitgehend unverändert (Ausnahme: Bauland für Ein- und Zweifamilienhäuser)

• Mittlere Kaufpreise für reine Mietwohnhäuser mit 2.095 Euro/m² wertrelevante Geschossfläche und für Wohn- und Geschäftshäuser mit 2.080 Euro/m² wertrelevante Geschossfläche jeweils rd. -8 % unter Vorjahreswert

• nachlassende Preisanstiege bei Ein- und Zweifamilienhäusern mit +6 %,

mittlerer Kaufpreis 3.680 Euro/m² wertrelevante Geschossfläche

• Höchstes Preisniveau für Ein- bzw. Zweifamilienhäuser mit rd. 9.900 Euro/m²-wertrelevante Geschossfläche in Schmargendorf

• Nachlassende Preisanstiege bei Eigentumswohnungen mit rd. +6%, mittlerer Kaufpreis für Eigentumswohnungen: 4.735 Euro/m² Wohnfläche,

Eigentumswohnungen im Neubau: 6.465 Euro/m² Wohnfläche (+6 %)

• Höchster Kaufpreis für einen Stellplatz in Höhe von rd. 95.000 Euro in Charlottenburg-Wilmersdorf

• Starker Anstieg der Umwandlungen von Miet- in Eigentumswohnungen auf 19.310 WE (+52 %);

Spitzenreiter Altbezirk Prenzlauer Berg mit 1.779 WE



Ausblick 2021

• im Vorjahresvergleich überdeutliche Umsatzsteigerungen im 1. Quartal mit geringer Aussagekraft

• Immobilienmarkt nach Vergleich mit 2019 vom Pandemiejahr 2020 nahezu unbeeindruckt

• weiter nachlassende Preisanstiege bei Ein- und Zweifamilienhäusern und Eigentumswohnungen