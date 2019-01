Berliner Immobiliengesellschaft erwirbt Wohn- und Geschäftshaus in Magdeburg

Der jüngste Verkauf eines Wohn- und Geschäftshauses in Magdeburg-Sudenburg an eine Berliner Immobiliengesellschaft bestätigt erneut die hohe Nachfrage nach Investments in ostdeutschen Großstädten. Das veräußerte Objekt verfügt über zwei Wohn- und Büroeinheiten mit einer Mietfläche von insgesamt rund 420 m² und ist vollvermietet. Verkäufer der Liegenschaft sind Privatinvestoren. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Bruttoanfangsrendite wird mit rund 7 % p.a. angegeben. Aengevelt Magdeburg war bei dieser Transaktion vermittelnd tätig.





„Ausschlaggebend für die Investitionsentscheidung war die attraktive Rendite der Liegenschaft in Verbindung mit einer für den Investor entscheidungsrelevanten nachhaltigen Vermietungssicherheit durch einen bonitätsstarken Ankermieter“, berichtet Immobilienexperte Stefan Bernick von Aengvelt Magdeburg. „Zudem bietet Sudenburg aufgrund einer hervorragenden Nahversorgungsqualität sowie eine gute Anbindung an den ÖPNV weitere markante Standortvorteile“, ergänzt Bernick.