Berliner Google Campus - Bauantrag fällt bei Bezirksverwaltung durch

Ein herber Schlag für Avignon Capital: Die zuständige Bezirksbauverwaltung hat offensichtlich den aktuellen Bauantrag für den Umbau des ehemaligen, denkmalgeschützten Umspannwerks an der Ohlauer Straße in Kreuzberg abgelehnt. Die Immobilie befindet sich seit Sommer 2016 im Eigentum des Investors, der wenige Monate später den Vermietungserfolg mit dem Online-Riesen Google gemeldet hatte, der dort einen „Google Campus“ errichten will . Die Ablehnung des Bauantrags wurde jetzt durch einen Bericht der Zeitung „Neues Deutschland“ bekannt, die sich auf entsprechende Aussagen des Fraktionsvorsitzenden der Grünen in der Bezirksvertretung für Friedrichshain-Kreuzberg, Julian Schwarze, berufen.

