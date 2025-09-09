Berliner Gewerbe-Pulsschlag zeigt Strukturwandel im Büromarkt

Der Berliner Büromarkt steht 2025 vor großen Herausforderungen: Leerstand auf Rekordniveau, steigende Spitzenmieten und ein struktureller Wandel durch hybride Arbeit und ESG-Anforderungen. Der Gewerbe-Pulsschlag 2025 zeigt, wie Qualität und Nachhaltigkeit zunehmend den Ausschlag geben.

Vergangene Woche wurde der „Berliner Gewerbe-Pulsschlag 2025“ der GSG Berlin vorgestellt. Im Rahmen der anschließenden Podiumsdiskussion wurde die Rolle von ESG und Regulatorik intensiv diskutiert. „Wir begrüßen die neuen EU-Vorgaben, die nicht nur auf die Effizienz im Betrieb einer Immobilie abzielen, sondern den gesamten Lebenszyklus berücksichtigen“, sagt Sebastian Blecke, operativer Geschäftsführer der GSG Berlin. „Für die GSG Berlin mit rund einer Million m² und fast 20 Milliarden Euro Assets under Management ist es ein klarer Wettbewerbsvorteil, wenn endlich der Immobilienbestand unter die Regulatorik fällt. Es ist begrüßenswert, dass sich Deutschland pragmatisch den neuen europäischen Regeln anschließt und keinen Sonderweg geht.“



„Es gibt verschiedene Wege, als Wirtschaft und speziell als Immobilienwirtschaft grüner zu werden. Mehr Reporting und mehr Bürokratie sind hier nicht der beste Weg. Deutlich besser ist die steigende CO₂-Bepreisung in Europa, die Unternehmen dazu animiert, in einen geringeren Energieverbrauch und einen geringeren CO₂-Ausstoß zu investieren. Die CO₂-Bepreisung sorgt dafür, dass Immobilieneigentümer aktiv werden müssen, um auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu sein. Der wichtigste Hebel für mehr Klimaschutz ist das Portemonnaie der Unternehmen“, kritisiert Oliver Schlink, kaufmännischer Geschäftsführer der GSG Berlin, den zunehmenden bürokratischen Aufwand.



Ulf Buhlemann, Head of Capital Markets bei Colliers, sieht Fremdkapital als zentralen Hebel: „Heute fordert das Fremdkapital in Europa eine möglichst hohe Taxonomiekonformität der Immobilie. Dabei unterliegen Fremdkapitalgeber noch viel stärker der EU-Regulatorik als Eigenkapitalgeber. Nur durch Regulatorik wird wirklich die Breite des Marktes erreicht.“ Er ist überzeugt, dass es für Gebäude, die die Mindestanforderungen nicht erfüllen, künftig gar keine Finanzierung mehr geben wird. „Die Zukunftsfähigkeit einer Immobilie ist der Maßstab für ESG. Eigentümer von nicht taxonomiekonformen Immobilien werden Defizite bezahlen müssen.“



„Ohne die EU-Regulatorik würden viele Unternehmen nicht handeln. Das Klima interessiert sich jedoch nicht dafür, ob aufgrund der Regulatorik oder aus anderen Gründen gehandelt wird. Deshalb ist die rückwirkende Einführung der CSRD ab Januar 2025 auch ein Schritt in die richtige Richtung“, betont Nina Joneleit-Mabeka, Managing Partner der Green Lion Consulting GmbH. Das Thema ESG sei nicht vom Tisch, nur die Anforderungen hätten sich verändert. „Heute geht es darum, wie wir unsere Immobilienportfolios in wirtschaftlicher Hinsicht zukunftsfähig machen können. Für den Anfang würde es reichen, die Maßnahmen mit dem geringsten Aufwand und dem größten Impact für Umwelt und Gesellschaft umzusetzen. Dabei können Großstädte Treiber der Entwicklung und Vorbild für kleinere Städte und Randlagen sein.“



Ergebnisse des siebten Gewerbe-Pulsschlags

Auch im Jahr 2025 ist der Berliner Büro- und Gewerbemarkt von strukturellem Wandel und veränderten Nutzererwartungen geprägt. Qualität, Flexibilität, Nachhaltigkeit und Standortattraktivität rücken stärker in den Fokus. Gleichzeitig wirkt die wirtschaftliche Gesamtlage dämpfend auf die Marktdynamik. Der Büroflächenumsatz lag 2024 bei rund 585.000 m² – leicht über Vorjahr, jedoch deutlich unter dem Zehn-Jahres-Durchschnitt. Die Nachfrage konzentriert sich zunehmend auf hochwertige Flächen in zentralen Lagen. Getragen wird der Markt vor allem von kleinteiligen Abschlüssen und der öffentlichen Hand.



„Der Berliner Büromarkt befindet sich zur Jahresmitte 2025 weiterhin in einem angespannten Anpassungsprozess. Die grundlegenden Treiber dieser Entwicklung sind strukturell: wenig Impulse aus dem gesamtwirtschaftlichen Umfeld, hybride Arbeitsmodelle, gestiegene Anforderungen an ESG-Konformität und eine selektiver werdende Nachfrage bestimmen das Marktgeschehen“, sagt Sebastian Blecke. „Der Trend zum ‚Flight to Quality and Location‘ verfestigt sich. Unternehmen suchen nicht mehr in erster Linie mehr Fläche, sondern bessere Fläche.“



Angebotsüberhang erreicht 2025 neues Niveau

Die Leerstandsquote lag Ende 2024 bei 6,9 Prozent bzw. rund 1,5 Mio. m². Im ersten Halbjahr 2025 stieg sie weiter auf 7,7 Prozent – vergleichbar mit 2010. Fertigstellungen beliefen sich 2024 auf rund 494.000 m², deutlich über dem Zehn-Jahres-Schnitt von 370.000 m². Der Büroflächenbestand stieg damit auf rund 21,7 Mio. m².



„Aufgrund der schwachen wirtschaftlichen Lage und der überdurchschnittlichen Baufertigstellungen ist in den nächsten Jahren mit einem weiteren Anstieg der Leerstandsquote auf bis zu neun Prozent zu rechnen. Erst mittelfristig ist von einer Stabilisierung auszugehen“, erläutert Oliver Schlink. „Der Leerstand entfällt derzeit fast gleich verteilt auf nicht absorbierte Neubauten und ältere Bestände. Perspektivisch wird er sich vor allem auf Objekte mit Mängeln bei Lage und Qualität konzentrieren.“



Spitzenmieten steigen trotz Leerstand

Trotz wachsender Leerstände sind die Spitzenmieten gestiegen und liegen inzwischen bei 45 Euro/m². Die Durchschnittsmieten sinken leicht, während die Spreizung zunimmt: Hochwertige Flächen in zentralen Lagen bleiben knapp und teuer, einfache Bestandsobjekte geraten unter Druck. Für die kommenden Jahre wird mit weiter steigenden Spitzenmieten gerechnet, vor allem in nachgefragten Teilmärkten.



Für 2025 sind weitere 410.000 m² Fertigstellungen geplant. Hybrid Work prägt Standortentscheidungen, Großabschlüsse bleiben selten, die öffentliche Hand dominiert. Digitale Unternehmen und Start-ups zeigen erste Anzeichen einer Stabilisierung – ihr Flächenanteil ist im ersten Halbjahr 2025 leicht gestiegen.



Beschäftigungswachstum stabilisiert Flächennachfrage

Ende 2024 waren rund 880.000 Menschen in Berliner Büros tätig – ein Plus von 70.000 seit 2019. Bis 2027 wird ein Anstieg auf mehr als 915.000 erwartet. Damit bleibt Berlin führend unter den deutschen A-Städten, auch wenn das Wachstumstempo nachlässt. „Die prognostizierte Zunahme der Bürobeschäftigten lässt eine weiterhin robuste wirtschaftliche Entwicklung in Berlin erwarten. Mit starker Branchenvielfalt bleibt die Hauptstadt führend unter den A-Städten – ein Zeichen für Resilienz und Zukunftsfähigkeit“, so Sebastian Blecke.



Light Industrial gewinnt weiter an Bedeutung

Light-Industrial-Flächen profitieren von Industrie 4.0 und urbaner Lage. Nach 40.000 bis 50.000 m² Fertigstellungen in 2023 und 2024 wird 2025 ein Rekordvolumen von mehr als 100.000 m² erwartet. Für 2026 ist ein ähnlich hoher Wert absehbar. Business- und Gewerbeparks dominieren mit 58 Prozent, Produktionsimmobilien mit 34 Prozent, Lagerimmobilien mit 8 Prozent.



2024 lag der Flächenumsatz mit mehr als 80.000 m² überdurchschnittlich hoch. Neben kleinteiligen Abschlüssen sorgten auch größere Anmietungen über 5.000 m² für Dynamik. Die Nachfrage nach flexiblen Gewerbeflächen in stadtnahen Lagen dürfte Light Industrial auch in den kommenden Jahren eine stabile Rolle sichern.



Stabile Entwicklung bei der GSG Berlin

Die Bestandsmieten der GSG Berlin haben sich im Vergleich zu 2019 erhöht, stagnieren aber im Vergleich zum vergangenen Jahr. In zentralen Bezirken wie Mitte und Friedrichshain-Kreuzberg war ein überdurchschnittliches Wachstum zu beobachten – hier stiegen die Durchschnittsmieten seit 2019 besonders stark, was auf die anhaltend hohe Nachfrage in diesen Lagen zurückzuführen ist. Trotz dieser Entwicklung liegen die Durchschnittsmieten der GSG Berlin sowohl bei Neu- als auch bei Bestandsvermietungen weiterhin unter dem marktüblichen Niveau. Ein wesentlicher Grund dafür ist das vielfältige Flächenangebot der GSG Berlin, das neben klassischen Büroflächen auch preisgünstigere Gewerbeflächen umfasst. Die Durchschnittsmieten der Neuvermietungen zeigten im ersten Halbjahr 2025 einen leicht rückläufigen Trend gegenüber dem Vorjahr. Zurückzuführen ist das auf die aktuell angespannte Marktlage mit steigenden Leerständen, entsprechend erhöhter Wettbewerbsintensität und verhaltener Nachfrage.