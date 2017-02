Berliner Flughafenchef kann keinen Eröffnungstermin nennen

Obwohl der Regierende Bürgermeister Müller und Aufsichtsratsvorsitzende der Berliner Flughafengesellschaft noch im Frühjahr 2017 Klarheit über den Eröffnungstermin 2018 haben will, will Flughafenchef Karsten Mühlenfeld sich zur Zeit nicht auf einen neuen Eröffnungstermin festlegen. Dem Tagesspiegel erklärte Mühlenfeld dazu, dass eine zuverlässige Terminplanung wenigstens den Abschluss der Bauarbeiten einschließlich der technischen Inbetriebnahme des Terminals erfolgreich in den wesentlichen Gebäudeteilen voraussetzt.

.

Nach Recherchen des Tagesspiegels zum aktuellen Stand der Arbeiten am BER werden die Bauarbeiten am Terminal frühestens im Sommer 2017 abgeschlossen, sodass der BER frühestens im zweiten Halbjahr 2018 eröffnet werden kann. Auch an anderer Stelle räumte Flughafenchef Mühlenfeld ein, dass es an dem nach Rechnung der FBB mittlerweile zu ca. 80 Prozent fertig gestellten Bau seit Dezember 2016 keinerlei Baufortschritte gibt. Darüber hinaus ist immer noch nicht entschieden, wie die bei der letzten technischen Inspektion festgestellten Mängel vor allem an den Sprinkleranlagen und elektronischen Türsteuerungen für den Brandschutz beseitigt werden können.