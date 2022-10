Berliner City West mit Job-Plus von 1,3 Prozent

Von Wirtschaftskrise und Unsicherheit scheint in der Berliner City West bislang nichts anzukommen: Charlottenburg-Wilmersdorf ist seit Jahresbeginn mit einem Job-Plus von 1,3 Prozent der Spitzenreiter der Bezirke der Hauptstadt. Das geht aus den aktuellen Zahlen der Bundesagentur für Arbeit zu den sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten hervor.

Mitte und Friedrichshain-Kreuzberg kommen mit 0,6 beziehungsweise 0,7 Prozent nur auf halb so viel relativen Job-Zuwachs. Zwar datieren die Daten noch vom ersten Quartal 2022 – doch der Blick auf die aktuelle Büroflächenlandschaft dürfte den Trend unterstreichen: In der Berliner City West standen zum Oktober 2022 nur 2,6 Prozent der Büros leer, wie CBRE errechnet hat. Zum Vergleich: Die Mediaspree kommt dem Immobilienberater zufolge derzeit auf einen Büroleerstand von 4,3 Prozent, der Alexanderplatz auf 4,9 Prozent.



„Das westliche Zentrum hat immer mehr als mitgehalten“, sagt Klaus-Jürgen Meier, Vorstandsvorsitzender der AG City. „Besonders moderne und qualitativ hochwertige Flächen waren und sind attraktiv für Unternehmen unterschiedlichster Branchen.“ Darunter seien häufig Rechtsanwälte, Notare und Wirtschaftsprüfer– viele kehrten laut Meyer auch nach kurzer Zeit aus Berlin-Mitte in die City West zurück. Ein möglicher Grund: „Das Zusammenspiel von Wohnen, Arbeiten, Ausgehen und Shoppen ist einzigartig“, sagt Romy Schubert, Projektleiterin der AG City.



Neben klassischen Büros werden in der City West auch immer häufiger junge Formen des Arbeitens angeboten wie Flexoffices und Coworking-Räume, beispielsweise durch den internationalen Anbieter Mindspace. Dieser hat im Oktober 2022 in der City West einen neuen Standort eröffnet — im Fürst in der Uhlandstraße an der Ecke zum Kurfürstendamm [wir berichteten]. Rund 700 zeitlich flexibel mietbare Arbeitsplätze sind dadurch bei Mindspace entstanden, die je nach Nutzervorstellung aufgeteilt und angepasst werden. „Viele Unternehmen wählen eine Einzelverzimmerung oder etwas größere Räume für Teams ab zehn Kollegen“, so Oliver Lehmann, General Manager bei Mindspace. Während die City West unter anderem von ihrer Zentralität profitiert und weiterhin Unternehmen anzieht, könnten es insbesondere die peripheren Lagen aber bald schwer haben: Marktbeobachter sehen dort bereits weniger Büroflächennachfrage. Der Berliner Markt sei zunehmend zweigeteilt, heißt es beispielsweise bei Savills.