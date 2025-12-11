Berliner Campus: Jagdfeld übergibt 2.000 m² an Private Hochschule IU

Asset Manager Jagdfeld Real Estate hat in der Plaza Frankfurter Allee 2.320 m² neue Flächen für seine Mieterin IU Internationale Hochschule aufwändig hergerichtet und langfristig neu vermietet. Damit wächst der Berliner Campus der privaten Fachhochschule erneut – diesmal um 20% von rund 9.700 m² auf etwa 11.700 m².

