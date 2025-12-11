Weiterer Flächenausbau
Berliner Campus: Jagdfeld übergibt 2.000 m² an Private Hochschule IU
Asset Manager Jagdfeld Real Estate hat in der Plaza Frankfurter Allee 2.320 m² neue Flächen für seine Mieterin IU Internationale Hochschule aufwändig hergerichtet und langfristig neu vermietet. Damit wächst der Berliner Campus der privaten Fachhochschule erneut – diesmal um 20% von rund 9.700 m² auf etwa 11.700 m².
„In einer aufwändigen Umbau- und Planungsphase von 14 Monaten haben wir jetzt auch in der 3. und 4. Etage der Plaza Frankfurter Allee frühere Büroräume in moderne Schulungs- und Seminarräume umbauen können, die bis zu 600 Menschen flexibles und zeitgemäßes Lernen und Arbeiten ermöglichen“, freut sich Stefan Schulz, Head of Technical Property Management Germany der „Jagdfeld Real Estate“. Die Arbeiten haben u. a. Trockenbau, neue Boden- und Wandoberflächen, Türen, Sanitäranlagen sowie die Installation moderner Lüftungs-, Heizungs- und Klimatechnik umfasst. Zudem wurden Brandschutz, Barrierefreiheit und technische Ausstattung auf den aktuellen Stand gebracht. Besondere Herausforderung war dabei die moderne Kühltechnik, die nicht, wie üblich, auf dem Dach, sondern in vier Räumen der neu umgebauten Flächen installiert wurde.
„Als Deutschlands größte Hochschule freuen wir uns, der weiter zunehmenden Nachfrage am Berliner Standort gerecht werden zu können und mit ´Jagdfeld Real Estate´ dabei einen Partner zu haben, der unsere Standortbedürfnisse professionell und engagiert in die Tat umsetzt“, erklärt Petra Barlen-Flackmann, Asset Managerin der „IU Internationalen Hochschule“, anlässlich der gestrigen Schlüsselübergabe. Bereits zum jetzigen Wintersemester können die neuen Räumlichkeiten genutzt werden.
Bereits 2020 begann der Investor in der Plaza Frankfurter Allee damit, aus Flächen, die zuvor ein Hotel waren, passgenaue Kapazitäten für die IU Internationale Hochschule zu schaffen [wir berichteten]. In den folgenden Jahren erweiterte die private Hochschule ihre Flächen stetig [wir berichteten]. „Der große Erfolg der IU in unserem Haus ist auch Ausweis unserer Stärke, die Anforderungen unserer Kunden flexibel und kompetent zu realisieren. Und unsere Möglichkeiten sind immer noch nicht ausgereizt“, betont Jagdfeld Real Estate-Manager Schulz.