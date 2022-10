Berliner Bürovermietungsmarkt trotzt auch weiterhin der Krise

In der Bundeshauptstadt wurden in den ersten neun Monaten des Jahres 631.000 m² Büroflächen umgesetzt. Das sind rund 20 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des letzten Jahres. Allein auf das dritte Quartal entfielen 274.000 m², getrieben wurde der starke Flächenumsatz durch großvolumige Deals jenseits der 10.000-Quadratmeter-Marke. Die flächengewichtete Leerstandsquote liegt weiterhin bei niedrigen 3,3 Prozent und wird bis Jahresende noch einmal leicht ansteigen.

„Der Berliner Bürovermietungsmarkt zeigt sich bisher noch unbeeinflusst von den sich eintrübenden makroökonomischen Gegebenheiten. Mit dem aktuellen Umsatzergebnis wurde der drittstärkste je gemessene Wert über die ersten neun Monate erzielt. Sowohl die Spitzen- als auch Durchschnittsmieten sind weiter gestiegen. Die Spitzenmiete notiert aktuell bei 42,90 Euro/m² (Plus 8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr), die Durchschnittsmiete über das gesamte Stadtgebiet liegt derzeit bei 29,70 Euro/m² (Plus 9 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum). Bis Ende des Jahres erwarten wir aufgrund der hohen Nachfrage in Neubauprojekten in zentralen Lagen weitere deutliche Steigerungen. Zudem werden die Mietpreise inflationsbedingt, aufgrund der steigenden Bau- und Energiepreise sowie erhöhter Finanzierungskosten, zusätzlich weiter ansteigen.”, sagt Nathalie Wegner, Head of Office Letting Berlin.



Trotz der gestiegenen Kosten ist die Projektpipeline weiter gut gefüllt. Für 2022 werden aktuell rund 713.000 m² neue Büroflächen erwartet, die Vorbelegungsquote liegt bei 70 Prozent. „Obwohl die Projektpipeline zunehmend unter Druck gerät, werden uns bis Ende 2024 aus heutiger Sicht insgesamt mehr als 1,6 Millionen Quadratmeter neue Büroflächen zur Verfügung stehen, mehr als die Hälfte davon sind bereits vergeben“, führt Wegner aus.



„Aufgrund des bisherigen starken Umsatzergebnisses und der gut gefüllten Deal-Pipeline insbesondere im großflächigen Segment heben wir unsere Jahresendprognose auf nunmehr 850.000 bis 900.000 m² Flächenumsatz an. Wir können bislang trotz drohender Rezession keine nachlassende Dynamik auf dem Berliner Büromarkt beobachten. Die Nachfrage nach modernen und ESG-konformen Flächen bleibt weiterhin hoch. Der Büromarkt in der Hauptstadt hat sich auch während der Corona-Pandemie sehr robust gezeigt. Daher rechnen wir trotz des sich weiter verändernden makroökonomischen Umfeldes nicht mit einem deutlichen Rückgang der Flächennachfrage“, fasst Wegner zusammen.