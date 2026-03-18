Berliner Büromarkt vor neuer Belebung

Der Berliner Büroflächenmarkt blickt optimistisch auf das Jahr 2026. Nach Einschätzung von Engel & Völkers Commercial dürfte sich das Marktgeschehen im laufenden Jahr wieder spürbar beleben.

.

„Wir sehen deutliche Signale dafür, dass sich die Nachfrage im Berliner Büromarkt wieder stabilisiert“, sagt Aissatou Frisch-Baldé, Leitung gewerbliche Vermietung bei Engel & Völkers Commercial in Berlin. „Unternehmen agieren weiterhin selektiv, hochwertige und ESG-konforme Flächen stehen jedoch klar im Fokus der Nutzer.“



Besonders das klein- bis mittelflächige Segment erwies sich zuletzt als stabiler Nachfrageanker. Eine Vielzahl an Vertragsabschlüssen im Bereich bis 1.000 m² prägte das Marktgeschehen und unterstreicht die anhaltend hohe Nachfrage nach flexiblen Büroflächenlösungen. Die Mietpreisentwicklung bestätigt die Stabilität des Standorts. Die Spitzenmiete liegt weiterhin bei rund 45,00 Euro/m², während sich die Durchschnittsmiete auf etwa 25,60 Euro/m² bewegt. Gleichzeitig sorgt ein moderat gestiegener Leerstand dafür, dass Unternehmen nach Jahren knapper Flächen wieder mehr Spielraum für Expansions- und Qualitätsstrategien erhalten.



Auch Engel & Völkers Commercial konnte seine Marktposition im Berliner Bürovermietungsmarkt weiter festigen. Insgesamt vermittelte das Berliner Team im Jahr 2025 rund 92 Mietvertragsabschlüsse. Die Vermietungen verteilten sich über zahlreiche Berliner Bezirke und spiegeln die breite Nachfrage nach Büroflächen in der Hauptstadt wider. Während klassische Branchen teilweise noch zurückhaltend agieren, entwickeln sich neue Wirtschaftsbereiche zunehmend zu wichtigen Nachfragetreibern. Insbesondere Verteidigungstechnologie, Künstliche Intelligenz und Green-Tech-Unternehmen sorgen für neue Impulse am Berliner Büromarkt.



Für das Jahr 2026 erwartet das Maklerhaus eine spürbare Belebung des Marktgeschehens. Prognostiziert wird ein Flächenumsatz zwischen 500.000 und 550.000 m². Da die Neubaupipeline aufgrund gestiegener Baukosten zuletzt deutlich zurückgegangen ist, dürften vor allem modernisierte und ESG-konforme Bestandsimmobilien von der steigenden Nachfrage profitieren. „Die ersten Marktimpulse zu Jahresbeginn stimmen uns zuversichtlich, dass sich die Nachfrage nach hochwertigen Büroflächen im Laufe des Jahres weiter beleben wird“, so Frisch-Baldé.

