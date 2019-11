Berliner Büromarkt als „The place to be“

Alexander Kropf

© Cushman & Wakefield

Berlin ist aufgrund seines ökonomischen Aufholprozesses zu einem der wichtigsten globalen Gateway Markets geworden. Die Bundeshauptstadt gilt für viele Unternehmen aus aller Welt als „The place to be“ und verfestigt damit ihre führende Rolle im nationalen sowie europäischen Vergleich.

.

Amazon, SAP und BKA

Arm, aber sexy? Definitiv nicht in Bezug auf den Flächenumsatz, denn dieser betrug am Berliner Büromarkt zum 30. September dieses Jahres 694.100 m², nicht zuletzt dank eines Allzeitrekords beim Umsatz von 298.600 m² im dritten Quartal. Es spricht sehr viel dafür, dass für das Gesamtjahr ein Flächenumsatz von über 900.000 m² vermeldet werden kann. Das wäre das zweite Mal nach 2017. Die Stadt lockt als iTüpfelchen auch viele namhafte Firmen an, die Tausend neue Arbeitsplätze schaffen. Konkretes Beispiel: Amazon. Der US-amerikanische Onlineversandhändler mietete erst vor Kurzem 55.000 m² im Edge East Side Berlin an [wir berichteten]. Das Hochhaus an der Warschauer Brücke soll 2023 fertiggestellt sein. Bis zu 3.400 Beschäftigte werden dann zukünftig an diesem Standort tätig sein. Auch eine Anstalt des öffentlichen Rechts, die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, unterzeichnete einen Mietvertrag über 30.900 m² in der Projektentwicklung B:HUB [wir berichteten]. Das Bundeskriminalamt wird die neuen Räumlichkeiten beziehen, die bis Ende des kommenden Jahres fertiggestellt sein sollen. Der deutsche Softwareriese SAP mietete eine etwas kleinere Fläche von 29.800 m² im Projekt QH Track im Quartier Heidestraße an [wir berichteten].



Status quo: Europa und Deutschland im Schatten Berlins

Was haben die drei aufgeführten Mietvertragsabschlüsse gemein? Sie sind alle Projektanmietungen. Denn das Flächenangebot im Bestand geht mittlerweile gegen Null. Berlin hat unter den großen deutschen Metropolen die niedrigste Leerstandsrate – mit 1,6 Prozent liegt der Wert deutlich unter den drei bis fünf Prozent, die gemeinhin als Mobilitätsreserve genannt werden. Unternehmen mit großen Flächenbedarfen nutzen daher die Gelegenheit, sich frühzeitig Flächen in Bürohausplanungen zu sichern. In den ersten neun Monaten dieses Jahres haben Projektanmietungen 48 Prozent des Gesamtflächenumsatzes ausgemacht - gegenüber 31 Prozent im Vorjahresvergleich. Knappes Angebot im Bestand und attraktive Projektflächen, die auf eine hohe Nachfrage treffen, bleiben nicht ohne Auswirkungen auf die Mieten. Bei der Spitzen- sowie bei der Durchschnittsmiete konnten wir eine Steigerung auf 38,00 Euro bzw. 25,05 Euro pro Quadratmeter und Monat verzeichnen. Für die Spitzenmiete ist das ein Plus von sechs Euro und 19 Prozent gegenüber dem Vorjahr, für die Durchschnittsmiete von 5,35 Euro respektive 27 Prozent. Diese Entwicklungen auf dem Berliner Büromarkt sorgen dafür, dass die Bundeshauptstadt ihren „The place to be“-Charakter im nationalen sowie europäische Vergleich immer weiter ausbaut. Im europaweiten Ranking der von Cushman & Wakefield vierteljährlich analysierten 123 Märkte landet die Spreemetropole bei der erwarteten Mietpreisentwicklung in den nächsten fünf Jahren auf dem ersten Platz.



Ausblick

Trotz der geplanten Projektentwicklungen in den kommenden Jahren erwarten wir für den Berliner Büromarkt keine Entspannung beim Flächenangebot für ansiedlungs- und umsiedlungswillige Unternehmen. 640.000 m² an Flächen, die voraussichtlich 2020 fertig sein werden, sind bereits jetzt zu 70 Prozent vorvermietet. 2021 sehen wir eine mögliche Entspannung mit 900.000 m² an neuen Flächen, aber auch das ist nur bedingt sicher. Denn: Planungen müssen erfahrungsgemäß teilweise überarbeitet werden, Bauunternehmen sind ausgelastet und das Finden neuer Arbeitskräfte gestaltet sich als schwierig. Sicher sind hingegen weiter überdurchschnittlich stark steigende Mieten. Noch liegt die aktuelle Spitzenmiete in Berlin mit 38 Euro unter der von München (38,50), doch bis zum Jahreswechsel sollte Berlin das Münchner Niveau übertreffen. Kaufpreise von 10.000 Euro pro Quadratmeter waren vor zwei Jahren noch eine absolute Ausnahme, sollen aber bald zum Alltag gehören. Nicht zuletzt die Geldpolitik der Zentralbanken mit niedrigen Zinsen hält den Kapitalfluss in Immobilien hoch. Deutsche Büroobjekte stehen dabei unverändert ganz oben auf der Einkaufsliste von nationalen und internationalen Investoren. Aufgrund des hohen Wettbewerbs um diese Objekte, der erwarteten Mietpreissteigerungen und des niedrigen Zinsumfelds sollte in Einzelfällen auch Potenzial für eine weitere Renditekompression gegeben sein.