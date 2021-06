Berliner Bauträger kauft 15.000 m² großes Gewerbegrundstück

RHE Grundbesitz hat im Zuge einer Off-market-Transaktion ein ca. 15.000 m² großes Gewerbegrundstück in der westlichen Berliner Innenstadt nahe Spandauer Damm in Berlin-Spandau aus langjährigem Privatbesitz an einen Berliner Bauträger vermittelt.

.

„Der Investor konnte sich ein spannendes Grundstück sichern und wird nun mittels einer nutzerorientierten Bebauungsstudie das Baurecht vorantreiben. Aus unserer Sicht prädestinieren Standort und infrastrukturelle Anbindung eine Last-Mile Logistik-Entwicklung. Die vergangenen 15-Monate der Pandemie haben uns gezeigt, wie wichtig solche Standorte für die Versorgung einer Großstadt werden können. Die Nachfrage nach entsprechenden Immobilien ist daher groß“, sagt Delano Kyles, Prokurist bei RHE Grundbesitz.