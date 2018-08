Berlin will Siemens Innovations-Campus

Der Regierende Bürgermeister Michael Müller und der für smarte Infrastruktur zuständige Siemens Vorstandsmitglied Cedrik Neike haben sich gemeinsam mit Vertreter des Berliner Senats und Unternehmensvertretern von Siemens über die mögliche Ansiedlung eines Innovations-Campus in Siemensstadt ausgetauscht.

.

Siemens wird in Kooperation u.a. mit der Fraunhofer-Gesellschaft sowie der Technischen Universität bereits einen kleineren, auch als „Hub“ bekannten Campus für wissenschaftlich orientierte Institutionen und Start-ups an der Nonnendammallee in Berlin-Siemensstadt errichten. Dafür sind Investitionen von ca. 60 Mio. Euro vorgesehen. Das Neue Projekt ginge weit darüber hinaus. In der Diktion des Siemens Vorstands könnte im Rahmen des Projektes Siemensstadt 2.0 eine Modellstadt mit weltweiter Strahlkraft zum Thema Digitalisierung der Industrie entstehen. Dazu will der Konzern in Siemensstadt mit einem Investitionsaufwand von ca. 500 bis 600 Mio. Euro ein rund ein Quadratkilometer großes Stadtquartier realisieren, das neben modernen Produktionsstätten, Wohnungen, Schulen, Kitas mit einer smarten Infrastruktur bietet.



Bei der Ansiedlung steht Berlin in internationaler Konkurrenz. So ließ Siemens noch offen, ob das Unternehmen das Projekt im Rahmen eines Standortwettbewerbs international ausschreibt. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller betonte, dass ihm das Projekt persönlich sehr wichtig sei. Dabei gehen Wirtschaftsexperten davon aus, dass Berlin im weltweiten Vergleich zu vielen anderen Standorten relativ wenig Anreize durch öffentliche Fördermittel bieten kann und deshalb andere Argumente zu Gunsten des Standortes ins Feld führen müsse. Der RBB berichtete, dass Siemens für eine positive Entscheidung für den Berliner Standort von Stadt und Bezirk u.a. Zusagen hinsichtlich erweitertem Baurecht, Lockerungen des Denkmalschutzes, moderner Verkehrsinfrastruktur sowie der Versorgung mit schnellem Internet verlangt. Als Ergebnis des aktuellen Informationsaustauschs wurden weitere Gespräche vereinbart.