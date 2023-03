Berlin: Umsätze und Preise in fast allen Teilmärkten rückläufig

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Berlin hat diese Woche die diesjährigen Bodenrichtwertberatungen abgeschlossen. Er hat zusätzlich alle ihm derzeit vorliegenden, notariell beurkundeten Kaufverträge über bebaute Grundstücke sowie Wohnungs- und Teileigentum des Jahres 2022 einer ersten vorläufigen Analyse unterzogen. Demnach sind die Umsätze und Preise in fast allen Teilmärkten rückläufig.

.

Im langjährigen Vergleich scheinen die Preise auch im Jahr 2022 weiter gestiegen zu sein. Das vorliegende Datenmaterial zeigt allerdings deutlich, dass die Entwicklungen innerhalb des Jahres 2022 bei den bebauten Grundstücken sowie beim Wohnungs- und Teileigentum unterschiedlich verliefen. Während sich in der ersten Jahreshälfte bereits sinkende Umsatzzahlen in diesen Marktsegmenten abzeichneten, zeigten die Preisentwicklungen scheinbar unbeeindruckt weiterhin nach oben. Erst ab Mitte des Jahres 2022 begann sich diese Entwicklung umzukehren und der Gutachterausschuss konnte erstmals seit vielen Jahren wieder sinkende Preise beobachten.



Auch bei den Bodenrichtwertberatungen zum 01.01.2023 konnte der Gutachterausschuss ein sinkendes Wertniveau beobachten. Insbesondere bei den renditeorientierten Teilmärkten wurde ein rückläufiges Bodenrichtwertniveau beobachtet. Dies führte zu Abschlägen bei Baulandflächen für den Geschosswohnungsbau sowie für Büronutzungen in Gewerbelagen zwischen -10 – 30%. Das Bodenrichtwertniveau für Baulandflächen zur Errichtung von Ein- und Zweifamilienhäusern blieb dagegen noch unverändert gegenüber dem Vorjahreszeitraum.



Ergebnisse in Kurzform

• Die Gesamtanzahl der Kauffälle ist mit -21% deutlich auf 21.586 im Jahr 2022 zurückgegangen

• Auch der Geldumsatz ist 2022 gegenüber dem Vorjahr mit -27% auf 17,3 Mrd. Euro rückläufig

• Das Preisniveau bei bebauten Grundstücken und bei Wohnungs- und Teileigentum ist ab Mitte 20022 rückläufig

• Die Bodenrichtwerte insbesondere in den renditeorientierten Teilmärkten zum 01.01.2023 sind rückläufig.