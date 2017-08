Swiss Life kauft Berliner Bürohaus von CA Immo

Lietzenburger Straße 75

Swiss Life Asset Managers hat für ihren Direktbestand das Bürohaus Lietzenburger Straße 75 in Berlin-Charlottenburg/Wilmersdorf von CA Immo erworben, die die Immobilie seit Mitte 2010 in ihrem Bestand hält [Vivico erwirbt Bürogebäude in Berlin]. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Das Büro- und Geschäftshaus an der Lietzenburger Straße 75 unweit des Kurfürstendamms wurde 1961 errichtet und 1996-1998 umfassend saniert. Die Gesamtfläche beträgt rund 3.243 m². Das gesamte Erdgeschoss wird von einem Ladenmieter genutzt. In den darüber befindlichen fünf Etagen gibt es je zwei Büroeinheiten mit einer Größe von rund 351 m² sowie rund 150 m². In der Tiefgarage stehen 18 Stellplätze und im Hof weitere 17 Außenstellplätze zur Verfügung. Mieter sind ein Einrichtungsstudio, Beratungsunternehmen, Rechtsanwälte, Notare, Steuerberater und Versicherungen.



Unterstützt wurde die Transaktion von Corpus Sireo Real Estate für Swiss Life. Colliers International war als Verkaufsberater für die CA Immo Deutschland GmbH tätig.