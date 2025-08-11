Berlin: Stripe mietet 3.000 m² in Art-Invests Macherei

Der Online-Zahlungsdienstleister Stripe hat rund 3.000 m² Bürofläche im Holzhybrid-Gebäude M40 im Quartier Die Macherei Berlin-Kreuzberg angemietet. Die Flächen werden Anfang 2026 an den Mieter übergeben. In dem neuen, deutlich größeren Büro am Halleschen Ufer 40 möchte Stripe seine deutschen Nutzer künftig noch besser beraten und gleichzeitig eine moderne Arbeitsumgebung für mehr als 100 Mitarbeiter geben. JLL hat das Unternehmen bei der Anmietung beraten.

.

Zusätzlich haben zwei etablierte Berliner Gastronomen Flächen in der Macherei Berlin-Kreuzberg angemietet. Das Restaurant Eden bietet nach Einzug vietnamesische Spezialitäten im M60 an. Darüber hinaus eröffnete im Mai 2025 die Eisdiele Agiori im M40.



„Mit der Fertigstellung der Gebäudeensemble M40 und M60 [wir berichteten] und dem Bezug der vermieteten Flächen erwacht unsere Macherei Berlin-Kreuzberg weiter zum Leben. Wir freuen uns, so innovative und zukunftsgerichtete Unternehmen wie Stripe für unser Quartier gewinnen zu können. Als innovatives Technologieunternehmen passt Stripe hervorragend zu unserer Macherei Berlin-Kreuzberg, die ein kreatives und kollaboratives Arbeiten inmitten eines nachhaltigen und lebendigen Quartiers ermöglicht. Die Gastro-Konzepte von EDEN und Agiori machen das Quartier einmal mehr zu einem Verweilort, auch nach der Arbeit und am Wochenende“, kommentiert Lena Brühne, Geschäftsführerin bei Art-Invest Real Estate und Head of Berlin.