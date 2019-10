Berlin stellt Share Deal-Reform zurück

Manchmal gibt es auch positive Überraschungen aus Berlin: Das Bundeskabinett hat das geplante Share Deal-Gesetz nach den Anhörungen in der letzten Woche überraschend auf Eis gelegt. „Wir haben uns darauf geeinigt, dass das Gesetzgebungsverfahren zur Eindämmung der Share Deals bei der Grunderwerbsteuer nicht in dieser Woche abgeschlossen werden kann und die Neuregelung somit nicht am 1. Januar 2020 in Kraft treten, aber im ersten Halbjahr 2020 zum Abschluss gebracht wird. Die Koalitionsfraktionen werden in den nächsten Wochen Lösungen finden, mit denen das im Koalitionsvertrag vereinbarte Ziel einer effektiven und rechtssicheren gesetzlichen Regelung im ersten Halbjahr 2020 erreicht werden kann“, so die Bundestagsfraktionen von Union und SPD in einer gemeinsamen Stellungnahme.

.

Der Entwurf zur Novellierung des Gesetzes sollte Steuerschlupflöcher bei Immobilientransaktionen schließen, war aber bei vielen auf scharfe Kritik gestoßen, da die geplanten Regelungen nicht beseitigt, sondern die Steuervermeidung lediglich etwas schwieriger macht. Der Finanzausschuss des Bundestages hatte noch in der vergangenen Woche verschiedene Experten zum Thema Share Deal angehört. Der Immobilienverband ZIA hatte dort erneut mit drastischen Worten vor einem “drohenden Kollateralschaden” gewarnt. „Es ist nicht nachvollziehbar, dass sich niemand auf Seiten der Politik gegen dieses völlig unverhältnismäßige und unwirtschaftliche Vorhaben stellt. Dabei sollte die Politik ein grundlegendes Interesse daran haben, Schaden vom Wirtschaftsstandort Deutschland abzuwenden„, so Dr. Hans Volkert Volckens, Vorsitzender des ZIA-Ausschusses Steuerrecht.



Wie der Zeitplan für die Umsetzung des am 31. Juli vorgelegten Gesetzentwurfes zur Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes nun konkret aussieht, steht noch nicht fest. Laut der beiden Bundestagsfraktionen werde “in den nächsten Wochen intensiv und mit Hochdruck an Lösungen„ gearbeitet, “um diese im ersten Halbjahr 2020 zum Abschluss zu bringen.“ Denn die Koalitionsfraktionen seien sich im Ziel einig, die Gestaltungen zur Umgehung der Grunderwerbsteuer durch Share Deals zu unterbinden. „Wir werden die in der öffentlichen Anhörung aufgeworfenen Aspekte und Anregungen sorgfältig auswerten.“