Berlin-Spandau - Wohnbauprojekt der Buwog startet 2018

Die Buwog plant die Errichtung eines Quartiers mit ca. 800 Wohneinheiten in Berlin-Spandau auf einem ca. 4,7 ha großen Areal zwischen der Parkstraße und dem Havelufer. Das Grundstück diente vormals als Standort für das ehemalige Heeresverpflegungsamt. Auf dem Gelände stehen drei in den 1930 er Jahren errichteten Speichergebäude, die unter Denkmalschutz stehen. Die Buwog hatte die Immobilie, für das bereits seit 2006 ein genehmigter Bebauungsplan vorliegt, in diesem Jahr erworben. Als Investitionssumme für das Gesamtprojekt hat die österreichische Investorengruppe insgesamt 220 Mrd. Euro eingeplant.

Grundsätzlich sehen die Pläne der Buwog vor, die sich zur Zeit in schlechtem baulichen Zustand befindlichen, historischen Gebäude in Wohnhäuser mit ca. 200 Wohneinheiten umzubauen. Statische Prüfungen müssen jedoch noch zeigen, inwieweit die baulichen Voraussetzungen für einen Umbau gegeben sind. Für den Fall, dass ein Umbau nicht mehr zu vertreten ist, darf mindestens eins der drei Gebäude auch abgerissen werden. Der restliche Wohnraum sowie eine Kindertagesstätte sollen als Neubau entstehen. Etwa ein Drittel der zu errichtenden Wohnungen will der österreichische Entwickler verkaufen und die restlichen zwei Drittel als Mietwohnungen im eigenen Bestand behalten.



Die Buwog will ihre Bauanträge beginnend mit dem Bauantrag für den Umbau zwischen Frühjahr 2018 und Ende 2018 abschnittsweise stellen. Im Herbst 2018 will man mit dem Umbau der Speicher beginnen und als Fertigstellungstermin für das Gesamtprojekt rechnet die Buwog mit 2021.