Signature Capital erwirbt Berliner Atotech HQ von Euro Ejendomme

Eines der wenigen single-tenant Bürogebäude an der Ecke Beussel-/Erasmusstraße im Berliner Bezirk Tiergarten wurde in den vergangenen Tagen an den in Berlin ansässigen irisch-deutschen Investor Signature Capital veräußert. Verkäuferin ist eine durch die Euro Ejendomme Asset Management ApS betreute Gesellschaft. Der Bürokomplex umfasst eine Gesamtmietfläche von rund 19.500 m², welche aktuell zu 100 % an das internationale Chemieunternehmen Atotech vermietet sind. Die momentane Jahresmiete wird mit rund 2,4 Mio. Euro beziffert.

„Die positiven Veränderungen in diesem Teilmarkt in den letzten zwölf Monaten werden sich durch die Flächenknappheit in Berlin auch weiterhin fortsetzen, und wir rechnen sehr stark mit anhaltenden Mietsteigerungen für dieses Objekt“, fasst Arnd Leinemann, Geschäftsführer Deutschland der Signature Capital die Investmentstory prägnant zusammen. „Mit der gegenwärtig 100%igen Vermietungsquote in Kombination mit der mittelfristigen Vertragslaufzeit mit dem Mieter lässt sich unser Businessplan in Ruhe entwickeln und individuell auf den wachsenden Büromarkt abstimmen“, fährt Frederick Hönemann, Investment Manager der Signature Capital, fort.



„Der Verkauf unserer Liegenschaft Atotech HQ in der Erasmusstraße 20-24/Beusselstraße 83-83a war sicherlich eines der komplexesten Assets in unserem Portfolio, zugleich aber auch eines mit enormem Steigerungspotential in der näheren Zukunft“, kommentieren Anita Wang von Euro Ejendomme Asset Management ApS. Der Investor hatte die Immobilie Mitte 2006 für seinen Bestand erworben, damals lief der Mietvertrag noch etwas über 11 Jahre [wir berichteten].



Über den Kaufpreis haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart. Auf der Käuferseite wurde die Transaktion rechtlich von Lambsdorff Rechtsanwälte und technisch von Mocuntia Real Estate Advisors beraten. Die Verkäuferin hatte Knight Frank mit der exklusiven Vermarktung und Transaktionskoordination beauftragt und ließ sich rechtlich von Bernzen Sonntag beraten.