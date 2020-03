Berlin setzt Mieterhöhungen im Sozialen Wohnungsbau aus

Für Mieter im Sozialen Wohnungsbau gibt es keine Mieterhöhungen in den nächsten beiden Jahren. Dies teilte der Senat heute mit. Die jährlich zum 1. April anstehenden Mieterhöhungen um jeweils 0,13 Euro/m² Wohnfläche monatlich entfallen somit. Der Senat von Berlin hat mit dem Beschluss zum Doppelhaushalt 2020/2021 die hierfür erforderlichen finanziellen Mittel bereitgestellt.

Nachdem am 23.02.2020 das Gesetz zur Mietenbegrenzung im Wohnungswesen in Berlin (MietenWoG Bln), der sog. Mietendeckel, für nichtpreisgebundene Wohnungen in Kraft getreten ist, setzt der Senat seine Politik zur Sicherung sozialverträglicher Mieten auch im Sozialen Wohnungsbau fort.



„Besonders erfreulich ist, dass nicht nur die jährlichen Mieterhöhungen für die Jahre 2020 und 2021 ausgesetzt werden, sondern es darüber hinaus keine Mieterhöhungen durch zeitlich begrenzte Mietenkonzepte der Vorjahre geben wird. Damit werden mögliche Mieterhöhungen von zusätzlich bis zu 0,78 Euro/m² Wohnfläche monatlich vermieden“, erklärte Senatorin Katrin Lompscher.



Der Senat hat hierfür erhebliche finanzielle Mittel bereitgestellt. Die Gesamtkosten für dieses Konzept belaufen sich auf 337 Mio. Euro, die jedoch nicht in den nächsten beiden Jahren anfallen, sondern bis zum Auslaufen der Förderung der betroffenen Objekte.



Den Eigentümern der betroffenen Wohnungen werden zum Ausgleich für den Verzicht auf die möglichen Mieterhöhungen Zuschüsse gewährt bzw. keine erhöhten Bedienungen der Förderdarlehen umgesetzt. Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen hat die Investitionsbank Berlin mit der Durchführung dieses Mietenkonzeptes beauftragt. Die Maßnahme gilt für insgesamt rd. 42.500 Wohnungen.