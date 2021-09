Berlin: Seifenmanufaktur und Modelabel mieten Ladenflächen in Mitte

Deutschlands älteste Seifenmanufaktur „Klar Seifen“ kommt in die Hauptstadt: In dem Ladenlokal in der Neuen Schönhauser Straße 6 in Berlin Mitte bietet der Hersteller vegane, plastikfrei verpackte Hand- und Körperseifen sowie feste Shampoos, Conditioner, Rasierseifen und Badzubehör an. Das Unternehmen hat am Standort einen Mietvertrag über ca. 113 m² abgeschlossen. „Klar Seifen“ ist Mieter der Ladenfläche im Erdgeschoss sowie einer Büro- und Gemeinschaftsfläche im 1. Obergeschoss. Für die Manufaktur nachhaltiger und handwerklich hergestellter Produkte ist dies eine weitere Verkaufsstelle außerhalb ihrer Heimatregion Heidelberg sowie den Ladenlokalen in Bonn und Düsseldorf.

Engel & Völkers Commercial Berlin war bei dem Mieter „Klar Seifen“ ebenso beratend tätig wie bei der Vermittlung der Nachbarfläche in dem Objekt. Neuer Mieter ist dort die Berliner Modemarke „WRSTBHVR“ (Worst Behavior). Die Worst-Behavior GmbH ist ein Start-up-Unternehmen welches im Jahr 2015 gegründet wurde. Sie bestreitet ihr Hauptgeschäft als Monomarken-Onlinelabel und bietet dabei Unisex-, Damen- und Herren Bekleidung aus dem Bereich der Urban-Streetwear an. Durch die wachsende Nachfrage hat sich die Worst-Behavior GmbH vorgenommen im stationären Handel zu expandieren. Neben dem seit 2017 bestehenden Store in der Rosentaler Straße hat die Worst-Behavior GmbH ein Mietvertrag über einer Fläche von ca. 144 m² in der Neue Schönhauser Straße 6 abgeschlossen.