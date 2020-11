Deutsche Post DHL mietet knapp 9.700 m² im Segro Airport Park Berlin

Segro baut als Built-to-suit für die Deutsche Post DHL ein regionales Last-Mile-Depot für die Brief- und Paketzustellung im Segro Airport Park Berlin. Die Baugenehmigung ist erteilt worden und die Bauarbeiten haben bereits begonnen. Der Standort auf dem ca. 9.700 m² großen Teilgrundstück soll Mitte 2021 an den Mieter übergeben werden.

