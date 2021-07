Scotch & Soda mietet am Kudamm

Der Kurfürstendamm musste einige Zeit warten, doch nun sind sie da. Neben den Stores in der Münzstraße und im Bikini Haus eröffnete Scotch & Soda am 22.07.2021 am Kurfürstendamm 26a auf ca. 140 m² seinen dritten Shop in Berlin.

„In einer Zeit, in der jede Retail Anmietung bejubelt wird, sehen wir diesen Abschluss als ein Zeichen von zurückkehrender Normalität in den Top-Lagen. Der Kurfürstendamm mit der Tauentzienstraße ist und bleibt Berlins erste Einkaufsadresse.“, so Andreas Kogge, Geschäftsführer der IKP Immobiliengruppe in Berlin.