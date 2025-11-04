Berlin: RSG Group eröffnet KlubMcFit in der Alten Post

Luwin Real Estate hat mit dem Fitness- und Lifestyle-Anbieter RSG Group GmbH einen langfristigen Mietvertrag mit rund 670 m² in der Alten Post in Berlin-Neukölln abgeschlossen. Vermittelt wurde die Anmietung durch JLL.

.

Die RSG Group wird in den Flächen einen neuen Klub McFit eröffnen – ein autonomes Fitnessstudio mit Fokus auf Cardio-, Kraft- und Functional-Training. Die geplante Eröffnung ist für das erste Halbjahr 2027 vorgesehen. Die Alte Post, ein aufwendig gestaltetes Baudenkmal und ehemalige Hauptpost in der Karl-Marx-Straße 97-99, zählt zu den markantesten Gebäuden in der Lage.



„Wir freuen uns sehr, die RSG Group als neuen Mieter in der Alten Post begrüßen zu dürfen und damit einen weiteren Meilenstein für dieses besondere Baudenkmal zu setzen. Die Anmietung unterstreicht die Attraktivität der Immobilie hinsichtlich Lage, Flexibilität und einzigartigem Charakter und ergänzt den vielfältigen Mietermix. Mit dem neuen Klub McFit wird das Quartier zusätzlich belebt und ein innovatives Fitnesskonzept in einem historischen Umfeld realisiert“, sagt Margarita Schröder, Director Investment & Asset Management von Luwin Real Estate.