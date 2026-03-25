Berlin: RFR Management gewinnt Quentic für Rosenthaler Höfe

Die RFR Management GmbH meldet einen weiteren Vermietungserfolg im Objekt Rosenthaler Straße 30 in Berlin-Mitte. Mit der Quentic GmbH konnte ein wachstumsstarkes Softwareunternehmen als langfristiger Mieter gewonnen werden. Das Softwareunternehmen hat sich rund 1.510 m² moderne Bürofläche im 4. Obergeschoss der Rosenthaler Höfe angemietet. Mit diesem Abschluss erhöht sich der Vermietungsstand des Objekts auf rund 87 % und unterstreicht die anhaltend hohe Nachfrage nach zentral gelegenen, qualitativ hochwertigen Büroflächen in Berlin-Mitte.

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Die AE Construction unter der Leitung von Alexander Elsäßer ist im Rahmen der Vermietung des Objekts Rosenthaler Straße 30 für RFR beratend tätig gewesen. Die AE Construction betreut auch die Ausbaukonzeption sowie die Mieterausbauten.



Die Kasten-Mann Real Estate Advisors GmbH & Co. KG war exklusiv für den Mieter beratend tätig und hat den Anmietungsprozess umfassend begleitet. Bereits zuvor konnte das Maklerhaus im selben Objekt erfolgreich die Enertag SE mit rund 4.500 m² Bürofläche (5. und 6. Obergeschoss) platzieren und damit maßgeblich zur positiven Entwicklung des Mietermixes beitragen.