Berlin: Reiß kauft weiteres Entwicklungsgrundstück

Die Reiß & Co. Real Estate München GmbH hat ein weiteres Entwicklungsgrundstück in Berlin-Schönefeld erworben. Das ca. 40.000 m² Areal an der Nördlichen Randstraße, etwa drei Kilometer vom zukünftigen BER Flughafen entfernt, ist für eine Wohnbebauung vorgesehen. Verkäuferin ist eine Erbengemeinschaft. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Erst Anfang April 2017 hatte Reiß & Co. bereits ein 30.000 m² großes Entwicklungsgrundstück für Gewerbebebauung in der Gemeinde Schönefeld gekauft. Beide Grundstücke wurden über ein offenes Bieterverfahren erworben.



Das Grundstück für Wohnbebauung ist so gelegen, dass sowohl eine S-Bahn- als auch eine Buslinie fußläufig zu erreichen sind. Aufgrund der guten Verkehr...

[…]