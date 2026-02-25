Berlin: Quantum vermietet weitere 900 m² im P1

Für das P1 in Berlin ist ein weiterer Mieter gefunden. Die Ritterwald Unternehmensberatung und Hystake Investment Partners mieten rund 900 m² Bürofläche im P1 in der Passauer Straße 1. Zu Beginn des Jahres hatte sich der Werbedienstleister Publicis bereits 5.700 m² in dem Objekt gesichert [wir berichteten].

.

Quantum hat im Berliner Projekt P1 weitere rund 900 m² Bürofläche vermietet. Die Unternehmensberatung Ritterwald sowie die mit Ritterwald verbundene Investmentboutique Hystake Investment Partners werden die modernen Flächen im Turm-Bereich (Punkthochhaus) des Projektes voraussichtlich im Dezember 2026 beziehen. Savills vermittelte den Abschluss.



„Mit dem neuen Standort im P1 schaffen wir die räumlichen Voraussetzungen für weiteres Wachstum und die Weiterentwicklung unserer Plattform. Die zentrale Lage und die moderne Arbeitsumgebung bieten dafür ideale Bedingungen“, sagt Dr. Mathias Hain, Gründer und Geschäftsführer von Ritterwald und Hystake Investment Partners.



„Mit Publicis und Ritterwald konnten wir in kurzer Zeit zwei renommierte Mieter gewinnen, über deren Entscheidung wir uns sehr freuen und die ideal zu den modernen Arbeitswelten im P1 passen“, sagt Daniel J. Gedack, Geschäftsführer von Quantum.



Insgesamt entstehen auf dem Grundstück in zentraler Innenstadtlage zwei Gebäudeteile mit ca. 15.600 m² Büro- und 4.750 m² Einzelhandelsmietflächen. Bis Anfang 2027 wird Quantum das Projekt für einen Club berufsständischer Versorgungswerke aus Berlin fertigstellen.