Berlin: Publicis mietet 5.700 m² Bürofläche im P1

Quantum vermietet rund 5.700 m² Bürofläche im P1 in Berlin an den internationalen Werbedienstleister und Medienkonzern Publicis. Das Unternehmen wird die Flächen voraussichtlich im Dezember 2026 beziehen.

.

Nachdem Quantum die ehemalige Signa-Baustelle des P1 im Herbst 2024 für einen Club berufsständischer Versorgungswerke aus Berlin übernommen hatte [wir berichteten] und mit der Fertigstellung beauftragt wurde, geht es weiter voran. Bis Anfang 2027 realisiert der Hamburger Projektentwickler in der Passauer Straße 1-3 gegenüber dem KaDeWe einen Nutzungsmix aus modernen und hochwertigen Büro- und Einzelhandelsflächen. Die Pläne sehen weitläufige Terrassen und Dachgärten sowie eine Tiefgarage mit über 500 PKW-Stellplätzen und 50 E-Ladestationen vor.



„Wir freuen uns, ein so renommiertes Medienunternehmen wie Publicis als langfristigen Mieter für unser P1 gewonnen zu haben“, sagt Daniel J. Gedack, Geschäftsführer von Quantum.



„Wir haben für Publicis über einen längeren Zeitraum exklusiv nach passenden Flächen gesucht. Nach einer intensiven Prüfung von über 70 Objekten haben wir mit dem P1 die optimale Lösung identifiziert. Das Gebäude vereint Top-Lage, moderne Arbeitswelten und hochwertige Infrastruktur. Der erfolgreiche Abschluss unterstreicht, dass wir den Berliner Markt genau kennen und konsolidieren können“, sagt Christian Leska, Head of Business Development & Office Letting bei Colliers in Berlin.