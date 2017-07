Der rot-rot-grüne Senat zieht den Ausbau der U-Bahn-Linie U7 in Betracht, um Schönefeld besser anzubinden. Wahrscheinlich nicht ganz ohne Hintergedanken, denn während die Diskussion um die Schließung oder Offenhaltung von Tegel inzwischen für die Berliner zu einer emotionalen Frage geworden ist, die sich im bevorstehenden Volksentscheid entscheiden wird, versuchen der Regierende Bürgermeister Michael Müller & Co. den Flughafen in Schönefeld in ein besseres Licht zu stellen.

.