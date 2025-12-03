Berlin: Polizeigebäude Rudolstädter Straße frisch saniert

Der Verkehrssicherheitsdienst (VSD) der Polizei Berlin verrichtet seinen Dienst ab sofort wieder aus dem frisch sanierten Haus 2 in der Rudolstädter Straße 81 in Charlottenburg-Wilmersdorf. Nach rund zwei Jahren Sanierung übergab die BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM) das 1969 errichtete Gebäude offiziell an die Polizei Berlin. Auf rund 4.200 m² Fläche bietet sich den ca. 125 Mitarbeitenden nun eine moderne Arbeitsumgebung, die den Anforderungen an Sicherheit und Energieeffizienz gerecht wird.

.

„Ich freue mich sehr, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Verkehrssicherheitsdienstes nach der Sanierung des Gebäudes in moderne Räumlichkeiten einziehen können. In den vergangenen Jahren haben wir bereits viel für die Polizei Berlin erreicht. Der Abbau des Sanierungsstaus bei den Polizeiliegenschaften ist weiterhin herausfordernd. Daher habe ich mich persönlich dafür eingesetzt, dass ab 2026 wesentlich mehr Mittel für die Sanierung von Polizeiliegenschaften zur Verfügung stehen. Im Jahr 2026 kann die BIM 51,2 Millionen Euro und ab 2027 sogar 58 Millionen Euro pro Jahr verbauen“, so Innensenatorin Iris Spranger.



Polizeipräsidentin Dr. Slowik Meisel, ergänzt: „Die Kolleginnen und Kollegen des Verkehrssicherheitsdienstes sorgen mit Autobahnpolizei, Schwerlastverkehrskontrollen und zivilen Geschwindigkeitsmessungen täglich für mehr Sicherheit auf unseren Berliner Stadtautobahnen. Die modernisierten Räume in der Rudolstädter Straße geben nach langen Jahren dieser anspruchsvollen Arbeit nun endlich den Rahmen, den sie verdient – das stärkt das Team und unsere Einsatzfähigkeit gleichermaßen. Deshalb bin ich froh und dankbar, dass die Bauphase nun beendet und ein Dienstbetrieb in dieser modernen Umgebung für alle Verkehrssicherheitsexpertinnen und -experten stattfinden kann.“



Bei der umfassenden Sanierung wurde die Fassade energetisch saniert sowie Fenster, Außentüren und Toranlagen erneuert. Das Gebäude ist nun barrierefrei gestaltet, im Zuge der Grundsanierung des Innenbereichs und der technischen Anlagen erhielt es neue Sanitäranlagen sowie neue Heizungs- und Lüftungssysteme. Auch Elektroinstallationen und IT-Infrastruktur wurden erneuert. Zudem setzte die BIM die aktuellen Sicherheitsanforderungen um und errichtete zwei Ladestationen für Dienst-Elektrofahrzeuge sowie eine Photovoltaikanlage. Die Investitionssumme beträgt insgesamt rund 12 Millionen Euro.



Während der Sanierungsarbeiten erfolgte die Unterbringung des VSD in Containeranlagen auf dem Gelände sowie am Polizeistandort Alt-Moabit 5. Das benachbarte Haus 1 in der Rudolstädter Straße beherbergt den Polizeiabschnitt 26 und wurde 2013 umfassend saniert.