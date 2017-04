Berlin: Parteien zanken über Hertha BSC-Stadion

In Berlin marschiert die Auseinandersetzung um ein neues Stadion für Hertha BSC mit Riesenschritten auf einen ausgemachten Parteien-Zwist zu: Auf Initiative des SPD-Kreisverbands Charlottenburg-Wilmersdorf wird sich der Landesparteitag der Sozialdemokraten am 20. Mai mit ziemlicher Sicherheit gegen die Neubaupläne des Fußballvereins auf dem Olympiaparkgelände aussprechen. Die CDU will Hertha auf jeden Fall in Berlin halten und steht dem Ansinnen „aufgeschlossen gegenüber“.

Nun betont auch die SPD allerdings, Hertha gehöre zu Berlin, und kommt dem Fußball-Bundesligisten insofern entgegen, als sie ihm den möglichen Umbau des Olympiastadions quasi auf dem Silbertablett serviert. Es könne nicht angehen, dass eine mit erheblichem Aufwand zur WM 2006 upgedatete Spielstätte zur bloßen, schwach frequentierten Tourismusattraktion verkomme. Im Gegenzug für diese Offerte verlangen die Sozialdemokraten die bedingungslose Aufgabe der Neubaupläne für ein privatfinanziertes Stadion - und zwar an beiden favorisierten Standorten: Im Berliner Olympia-Park unweit der existenten Arena und im Brandenburg-Park in Ludwigsfelde.



Die Christdemokraten wettern hingegen, dass mit der rigorosen Ablehnung eines Stadion-Neubaus im Olympiapark Herthas Weggang aus Berlin geradezu „billigend in Kauf“ genommen werde. Dass der Berliner Olympiapark als Ganzes unter Denkmalschutz steht, macht die Angelegenheit nicht unbedingt einfacher. Der zuständige Staatsekretär Garry Woop hatte sich unmittelbar nach Bekanntwerden der von Hertha BSC in Auftrag gegeben Machbarkeitsstudie äußerst skeptisch geäußert und den Standort als „nicht geeignet“ klassifiziert. Die Diskussion ist noch nicht beendet.