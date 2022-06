Berlin-Neukölln laut Aengevelt als Bürostandort nachgefragt

Aengevelt beobachtet eine zunehmende Büroflächennachfrage in Berlin-Neukölln seitens junger Unternehmen verschiedener Branchen. Nachfrageschwerpunkt ist dabei neben dem Kottbusser Damm vor allem die Sonnenallee. Allein hier hat Aengevelt in den letzten sechs Monaten sieben Büromietverträge im insgesamt markant vierstelligen m²-Bereich vermittelt. Einer der Gründe für das steigende Nachfrageinteresse ist das im Berliner Vergleich noch relativ moderate Mietpreisniveau für Büroflächen, das sich aktuell zwischen 18 und 25 Euro pro m² bewegt.

.

„Neukölln wird als Bürostandort insbesondere für junge, dynamische Unternehmen immer attraktiver. So erhalten wir aus den unterschiedlichsten Bereichen wie Software- und Beratungsunternehmen, aus der Sozial- und Gesundheitsbranche, seitens privater Dienstleister etc. zunehmend entsprechende Anfragen, die gezielt nach Büroflächen in Neukölln suchen. Neben dem vergleichsweise noch günstigen Mietpreisniveau steht dahinter auch die spannende und sich stetig wandelnde Kiezstruktur von Kottbusser Damm und Sonnenallee, die lebendige Atmosphäre und eine sich dabei allmählich entwickelnde Bar- und Gastro-Szene“, beschreibt Melanie Beckmann, Vermietungsexpertin von Aengevelt Berlin, die Hintergründe für die Entwicklung von Neukölln als Bürostandort. „Neben den sich aus diesen Neuansiedlungen ergebenden Sog- und Nachzieheffekten wächst bei positiv er wirtschaftlicher Entwicklung dieser Unternehmen auch ihr Mitarbeiter- und Büroflächenbedarf. Hieraus ergeben sich vielfältige Möglichkeiten für zukünftige Neubauprojekte sowohl im Büro- als auch im Wohn- und Einzelhandels-/Gastro-Bereich. Eine spannende Entwicklung, die wir aktiv begleiten.“