Berlin Marriott Hotel schließt Modernisierung ab

Die Modernisierung des Berlin Marriott Hotels mit 378 Zimmer und Suiten ist abgeschlossen. Der Umbau der Gästezimmer und Flure des Hotels am Potsdamer Platz dauerte fünf Monate und kostete insgesamt rund neun Millionen Euro.

.

„Mit dem neuen Zimmerprodukt kommen wir den wachsenden Ansprüchen moderner Reisende an ein zeitgemäßes Businesshotel entgegen“, erklärt Hansjoerg Schneider, Generaldirektor des Berlin Marriott Hotel, die Entscheidung der Umgestaltung aller Gästezimmer. Er ergänzt: „Ein Hotelzimmer alle zehn Jahre oder mehr umzugestalten, ist heutzutage nicht mehr zeitgemäß, dafür verändern sich die Erwartungen unserer Gäste zu schnell. Daher haben wir uns für eine Umgestaltung bereits sieben Jahre nach der letzten Renovierung im Jahr 2013 entschieden. Wir haben neben einem ansprechenden Design vor allem diverse technische Upgrades umgesetzt, die den Komfort unserer Gäste während ihres Aufenthaltes deutlich verbessern.“



Mit dem Relaunch seiner Gästezimmer und Suiten schließt das Berlin Marriott Hotel am Inge-Beisheim-Platz 1 umfangreiche Modernisierungsarbeiten ab. Erst Ende 2018 wurde der Tagungsbereich des Businesshotels am Potsdamer Platz mit einer Fläche von insgesamt 1.600 m² renoviert. Die elf Veranstaltungsräume sowie das großzügige Foyer wurden im eleganten und zugleich wohnlichen Living-Room-Konzept gestaltet und bilden nun eine harmonische Einheit mit dem zeitgemäßen Design der Zimmer und Suiten.



Die Inspiration für das Thema Bauhaus ist in Berlin zahlreich zu finden: Erst 2019 feierte die Stadt das 100-jährige Gründungsjubiläum der berühmten Designschule. Obwohl das Bauhaus nur 14 Jahre existierte, bevor es zur Schließung gezwungen wurde, finden sich heute in Berlin beeindruckende architektonische Zeugnisse der Bauhäusler wie die UNESCO-Welterbe-Siedlungen Hufeisensiedlung oder die Großsiedlung Siemensstadt sowie die Gropiusstadt im Südosten Berlins. Auch rund um den Potsdamer Platz und das Berlin Marriott Hotel finden Interessierte architektonische Zeitzeugen der Bauhausbewegung: Die 1968 eröffnete Neue Nationalgalerie des berühmten Architekten Mies van der Rohe gilt mit ihrem schwebenden Flachdach und der verglasten Haupthalle als Ikone der modernen Architektur. Die Symbiose aus Wohnalltag und Architektur des Bauhauses lässt sich besonders gut im nahegelegenen Hansaviertel beobachten. Hier haben diverse internationale Architekturgrößen wie Walter Gropius oder Oskar Niemeyer ihre Visionen einer modernen Siedlung mit verschiedenen Haustypen und viel Grün umgesetzt. Die Berliner Kunst- und Kulturexperten von cpb culturepartner art:berlin bieten in Kooperation mit dem Bauhaus-Archiv/ Museum für Gestaltung thematisch geführte Stadttouren zum Thema Bauhaus in Berlin an. Dank der Zusammenarbeit mit cpb culturepartner art:berlin haben Gäste des Berlin Marriott Hotel exklusiv die Möglichkeit, das attraktive 2für1-Ticket für die Bauhaustouren beim Concierge zu erwerben und mit zwei Personen zum Preis für eine Person die Bauhaus-Highlights in Berlin zu entdecken.