Berlin: Luxusmarke Wolford eröffnet neuen Store am KuDamm

Die österreichischen Luxusmarke Wolford, spezialisiert auf hochwertige Legwear, Lingerie und körpernahe Mode, hat am 27. April 2026 einen rund 154 m² großen Ladeneinheit am Kurfürstendamm 38-39 in Berlin-Charlottenburg eröffnet. Neben den neuen Store ist Wolford an insgesamt 8 weiteren Standorten in Deutschland vertreten, wovon zwei sich ebenfalls in Berlin befinden. Eigentümer der Immobilie ist ein von Values Real Estate gemanagter Spezialfonds. Während des gesamten Vermietungsprozesses war Savills sowohl für den Eigentümer als auch für den Nutzer vermittelnd und beratend tätig

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"Nachdem der Mietvertrag der bisherigen Boutique am Kürfürstendamm Anfang 2025 ausgelaufen war, suchte Wolford hier nach einer adäquaten Nachfolgelösung – ein deutliches Signal für die Attraktivität dieses Standorts. Umso mehr freuen wir uns, die Rückkehr an die bekannteste Einkaufsadresse der Hauptstadt begleitet zu haben. Die neue Fläche bietet ein hochwertiges Umfeld für die Markeninszenierung und schafft beste Voraussetzungen für eine starke Sichtbarkeit in einer der profiliertesten Premium- und Luxuslagen Berlins“, sagt Oliver Tust, Director Retail Agency bei Savills.