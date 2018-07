Berlin: Kaum noch verfügbare Industrie- und Logistikimmobilien

Auf dem Markt für Industrie- und Logistikimmobilien in Berlin konnte im ersten Halbjahr 2018 ein Flächenumsatz von rund 160.000 m² verzeichnet werden. Der Wert liegt ca. 38 Prozent unter dem Ergebnis des Vorjahreszeitraums (259.000 m²) und 17,5 Prozent unter dem 5-Jahres-Durchschnitt (Halbjahr).

.

Hohe Nachfrage – Fehlendes Angebot

Zu diesem gesunkenen Flächenumsatz haben insbesondere drei Dinge beigetragen, berichtet Sebastian König, Leiter Industrieflächen bei Engel & Völkers Commercial in Berlin. „Im letzten Jahr gab es besonders viele Großabschlüsse die das starke Gesamtjahresergebnis (448.000 m²) geprägt haben. Innerstädtisch ist die Nachfrage zwar extrem hoch, aber es fehlen einfach die Flächen. Die geringe Arbeitslosenquote in gewissen Lagen, wie beispielsweise Teltow-Fläming (4,3 Prozent) im Umland Süd, führt außerdem dazu, dass es an Arbeitnehmern mangelt und auch dadurch einige Vertragsabschlüsse nicht zustande gekommen sind.“



Umland Süd dominiert

Stark nachgefragt war im ersten Halbjahr 2018 wieder das Umland Süd (44 Prozent des Gesamtflächenumsatzes). Auch der größte Vertragsabschluss durch die DefShop GmbH (20.000 m²) fand im Umland Süd statt. „Mit der Vermittlung von 6.627 m² Fläche in Ludwigsfelde an die Tara Palettenhandel- und Reparaturdienst GmbH haben auch wir von Engel & Völkers Commercial zu dem starken Ergebnis im Umland Süd beigetragen“, ergänzt König. Mit 14.600 m² (ECommerce Unternehmen) und 8.350 m² (JMT Mietmöbel Deutschland GmbH & Co. KG) entfielen zwei große Abschlüsse auf das Berliner Stadtgebiet. „Die starke Flächennachfrage, insbesondere in Innenstadtlagen, übersteigt das Flächenangebot deutlich und kurz- bis mittelfristig ist keine Entlastung zu sehen“, so der Immobilienexperte.



Ausblick

Die Mieten liegen aktuell in einer Spanne zwischen 4,00 EUR/m² (einfache Lage) und 9,00 Euro/m² (gute Lage). „Die Nachfrage ist in allen Größenklassen weiter ungebremst. Wir gehen davon aus, dass auch die Mieten anziehen werden“, berichtet König. Für das Gesamtjahr erwartet Engel & Völkers Commercial einen Flächenumsatz zwischen 340.000 und 360.000 m².