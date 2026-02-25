Im Zeitplan
Berlin: John Jahr Haus geht auf die Zielgerade
Das 17-geschossige John Jahr Haus in Berlin steht kurz vor der Fertigstellung. Bis Anfang März 2026 sollen alle Arbeiten abgeschlossen sein. Der Erstbezug ist für das erste Quartal geplant, die Vermietung läuft bereits auf Hochtouren.
Das John Jahr Haus an der Kurfürstenstraße 72–74 in Berlin erreicht planmäßig die finale Bauphase. Die vollständige Fertigstellung des aus drei Gebäudeteilen bestehenden Ensembles ist für Anfang März 2026 vorgesehen. Die öffentlich-rechtliche Abnahme erfolgte bereits im Dezember 2025. Damit ist das Großprojekt mit rund 22.000 m² Bruttogrundfläche innerhalb von weniger als drei Jahren seit der Grundsteinlegung errichtet. Herzstück ist ein rund 70 Meter hoher Büroturm, aktuell der höchste Neubau in der City West. Insgesamt entfallen etwa 16.900 m² auf Büroflächen, 4.300 m² auf Wohnen sowie 800 m² auf Einzelhandel und Gastronomie. Hamburg Team begleitete das Projekt als Service Developer, Zech Bau übernahm die Rolle des Generalunternehmers. Konzipiert und geplant wurde das John Jahr Haus vom Architekturbüro Barkow Leibinger. Die öffentlich-rechtliche Abnahme erfolgte im Dezember 2025.
„Die konstruktive Zusammenarbeit mit unseren Projektpartnern hat es ermöglicht, in kurzer Zeit ein architektonisch markantes Bauvorhaben zu realisieren. Das John Jahr Haus stärkt den Standort und spricht gezielt Unternehmen an, die moderne und nachhaltige Büroflächen in erstklassiger Lage suchen“, sagt Adalbert von Uckermann, Geschäftsführer der Jahr-Gruppe.
Ein wesentlicher Vermietungserfolg ist der frühzeitige Abschluss mit Grant Thornton: Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wird rund 5.000 m² Bürofläche beziehen, der Einzug ist für November 2026 vorgesehen [wir berichteten]. Parallel laufen weitere Gespräche für die verbleibenden Gewerbeflächen. Die Vermarktung der 46 Wohnungen – darunter 18 preisgedämpfte und 28 freifinanzierte Einheiten – startete Ende 2025 und verzeichnet eine hohe Nachfrage.
Für das Projekt wird eine DGNB-Platin-Zertifizierung angestrebt. in Vorzertifikat wurde bereits 2024 erteilt.