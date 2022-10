Berlin Hyp vergibt erstmals Taxonomiekredit

Die Berlin Hyp stellt der Neuplan zwei GmbH & Co. KG ein Development für den Büroneubau „Neuplan KI 140 München“ in Höhe von 111 Millionen Euro zur Verfügung. Der Kredit wird in Form eines Berlin-Hyp-Taxonomiekredits bereitgestellt.

.

Finanziert wird der Neubau eines siebengeschossigen Bürogebäudes mit drei Untergeschossen. Die u-förmige, moderne Gebäudestruktur hat eine Nutzfläche von etwa 17.100 m² und ist langfristig an das Bayerische Rote Kreuz vermietet. Baufertigstellung wird Ende des Jahres 2024 angestrebt.



Das Besondere liegt nicht nur in der Energieeffizienz des Gebäudes, sondern auch in der EU-Taxonomie-konformen Projektentwicklung. Im Gebäudebetrieb wird das Zertifikat DGNB Klimapositiv angestrebt. Diese Kombination macht es zu einem GreenLoan beziehungsweise Taxonomiekredit der Berlin Hyp. Damit eignet sich die Finanzierung auch für den grünen Pfandbrief. Der Taxonomiekredit wird zudem zinsbevorteilt.



„Unser Anspruch ist es, alle Möglichkeiten zu nutzen, um einen Beitrag zur Reduzierung von negativen Effekten der Bauwirtschaft zu leisten. Dass unser explizit auf dieses Ziel ausgerichtetes Projekt die hohen Anforderungen zur Anerkennung als GreenLoan erfüllt, macht uns stolz und motiviert“, erklärt Nicolas Nabers, Geschäftsführer Neuplan.



Der Neubau erfolgt im Gewerbegebiet im Münchener Stadtteil Obersendling und ist historisch geprägt von einer Durchmischung von Industrie- und Wohngebäuden. Mit dieser nachhaltigen Projektentwicklung wird nicht nur ein weiterer Schritt in Richtung Klimaneutralität gegangen, sondern auch ein Beitrag zur Weiterentwicklung des Quartiers hin zu urbanen Wohnquartieren mit Büroangeboten geleistet.