Berlin Hyp und Sparkassen finanzieren Neubau in Regensburg mit 70 Mio.

Die Berlin Hyp stellt gemeinsam mit der Sparkasse Landshut, der Sparkasse Rottal-Inn und einer weiteren Sparkasse einen Kreditbetrag in Höhe von 70 Millionen Euro zum Neubau eines Bürokomplexes in der Universitätsstadt Regensburg für rund zwei Jahre Bauzeit zur Verfügung. Die Berlin Hyp übernahm zunächst das full underwriting; die Sparkassen beteiligten sich an der Finanzierung mit insgesamt 30 Millionen Euro über das Verbundprodukt ImmoBar.

Beim Finanzierungsobjekt handelt es sich um den vierten und letzten Bauabschnitt des derzeit entstehenden, modernen Businessparks im Dörnberg Quartier in Regensburg [wir berichteten]. Dieser Abschnitt läuft unter dem Projektnamen „Nu Work“ und ist ein vierteiliger Businesspark für eine Multi-Tenant-Vermietung. Die Büros sind in zwei bis vier Einheiten je Geschoss teilbar und mit verschiedenen Grundrissen darstellbar. Die Gesamtmietfläche des Objekts beträgt rund 20.000 m². Weiterhin gehört ein langfristig an Premier Inn vermietetes Hotel mit 169 Zimmern und einer Teilmietfläche von 6.000 m² zum Businesspark. Zudem ist eine Tiefgarage mit 288 Stellplätzen geplant. Eine LEED-Gold-Zertifizierung wird angestrebt und die Bau-Fertigstellung des Businessparks ist für Ende 2022 geplant.