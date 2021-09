Berlin Hyp und Sparkassen finanzieren B&L Wohnprojekt mit 230 Mio.

Die Berlin Hyp stellt der Main Square GmbH & Co. KG, einem Unternehmen der B&L-Gruppe, im Club Deal mit der Taunus-Sparkasse, der Sparkasse Göttingen und der Sparkasse Oberhessen einen Gesamtkreditbetrag von 230 Millionen Euro bereit. Die Sparkassen beteiligen sich mit insgesamt 90 Millionen Euro an der Finanzierung. Konsortialführer ist die Berlin Hyp.

.