Berlin Hyp und Postbank finanzieren für Bouwfonds 92 Mio.-Euro

Die Berlin Hyp hat gemeinsam mit der Postbank für den Ankauf eines pan-europäischen Parkhaus-Portfolios durch den offenen Immobilien-Spezial-AIF Bouwfonds European Real Estate Parking Fund III (BEREPF III) einen Kredit in Höhe von 92 Millionen Euro für eine Laufzeit von fünf Jahren zzgl. einer Verlängerungsoption bereitgestellt.

Das neu finanzierte Portfolio umfasst zwölf Parkhäuser: sieben in Frankreich, drei in Deutschland sowie zwei in den Niederlanden mit zusammen etwa 6.300 Parkplätzen. Sie befinden sich in zentralen Lagen u.a. in Paris, Amsterdam, Den Haag und Bonn und werden von international renommierten Betreibern geführt. Damit wird der bisherige Parkhaus-Bestand des Fonds in Großbritannien, Spanien und Finnland weiter ausgebaut und diversifiziert.



Konsortialführer ist die Berlin Hyp. Die Konsortialfinanzierung ist wesentlicher Bestandteil der Gesamtfinanzierung des in 2014 aufgelegten, offenen Spezial-AIF BEREPF III, der damit nunmehr in sieben west-europäischen Ländern in Parkhäuser investiert hat. Als Service-KVG für den Fonds fungiert die IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, die die Administration des offenen Spezial-AIF übernimmt.