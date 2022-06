Berlin Hyp stellt Aviva Investors 78 Mio. für Ankauf in Amsterdam

Die Berlin Hyp stellt Aviva Investors einen Kreditbetrag von 78 Millionen Euro für den Ankauf des Bürogebäudes FOZ in Amsterdam-Zuidas für eine Laufzeit von fünf Jahren zur Verfügung. Der Investor hatte sich das Bürogebäude zu Beginn des Jahres für 130 Mio. Euro von Patrizia gesichert [wir berichteten].

.

Das im Jahr 2009 errichtete siebenstöckige Bürogebäude liegt in Zuidas und damit im zentralen Geschäftsviertel von Amsterdam. Es verfügt über eine Gesamtmietfläche von rund 12.700 Quadratmetern sowie eine hervorragende Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. Zwei der Mieter sind die Anwaltskanzlei Simmons & Simmons LLP sowie der weltweit tätige IT-Dienstleister Snowflake Computing Netherlands B.V. Das Gebäude erhielt die BREEAM In-Use „Excellent“-Zertifizierung und das EPC-Label „A“. Somit eignet sich diese Finanzierung für die Verwendung in einem Grünen Pfandbrief der Berlin Hyp und der Anteil grüner Finanzierungen im Portfolio der Bank wird erhöht.



„Wir freuen uns sehr, mit dem FOZ ein Gebäude mit Symbolcharakter an bedeutender Stelle im Zentrum eines der dynamischsten Büromärkte Europas erworben zu haben. Dieses Gebäude steht nicht nur im Einklang mit unserer umfassenderen Strategie gegen den Klimawandel, die mit unserer Anstrengung zu einer aktiven Dekarbonisierung bestehender ineffizienter Immobilien einhergeht, sondern spiegelt auch unsere anhaltenden Ambitionen in Kontinentaleuropa wider – einem Markt, von dem wir glauben, dass er über ein bedeutendes Potenzial für eine langfristige Performance in Kundenportfolios verfügt.“, sagt George Fraser-Harding, Fondsmanager bei Aviva Investors.