Berlin Hyp stellt AnaCaps und Freo JV 71 Mio. Euro

Die Berlin Hyp finanziert für AnaCap Financial Partners und die Freo Group für die Refinanzierung eines Studentenwohnheims samt Co-Living-Konzept mit 645 Betten in Puteaux - La Défense mit 71 Millionen Euro. Die beiden Joint Venture-Partner hatten die Baugenehmigung für das Projekt im April erhalten [wir berichteten].

.