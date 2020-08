Berlin Hyp startet solide ins erste Halbjahr 2020

Die Berlin Hyp hat im bisherigen Verlauf der Pandemie ihre Leistungsfähigkeit und operative Stärke unter Beweis gestellt. Sowohl die Stabilität sämtlicher operativer Systeme, der reibungslose Wechsel von über 90 Prozent der Beschäftigten ins mobile Arbeiten oder die Tatsache, dass die Bank sowohl in ihrem Kerngeschäft als auch in der Refinanzierung jederzeit handlungsfähig und erfolgreich war, sind Beispiele hierfür. Bislang waren keine signifikanten negativen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf das Kreditportfolio zu verzeichnen. Trotz der bisher nicht eingetretenen Kreditrisiken hat die Bank umfassende Vorsorgereserven gebildet. Außerdem hat sie den Sonderposten gemäß § 340g HGB durch die Dotierung von weiteren 20,0 Mio. Euro (Vorjahr: 55,0 Mio. Euro) aus eigener Kraft weiter gestärkt. Der Fonds für allgemeine Bankrisiken ist damit auf mehr als 438,0 Mio. Euro angewachsen.

.

„Stabilität und Resilienz sicherzustellen, bleibt eine der Prioritäten“, so Sascha Klaus, Vorstandsvorsitzender der Berlin Hyp. „Dazu gehört es, die Eigenkapitalbasis aus eigener Kraft weiter zu stärken und den Puffer für Covid-19-bedingte Kreditrisiken auszubauen.“



Das Ergebnis vor Ertragssteuern und Gewinnabführung betrug 5,8 Mio. Euro und lag damit wie erwartet deutlich unter dem Vorjahreswert (Vorjahr: 26,2 Mio. Euro).



Neugeschäft gesteigert

Die Berlin Hyp hat das Neugeschäftsvolumen inklusive realisierter Prolongationen um 0,3 Mrd. Euro im Vergleich zum Vorjahr auf 2,5 Mrd. Euro steigern können. Von den neuen Finanzierungen entfielen 83 Prozent auf im Inland gelegene Projekte. Die kontrahierten Neugeschäftsmargen konnten bei weiterhin unverändertem konservativem Risikoverhalten leicht gesteigert werden. Hiermit unterstreicht die Berlin Hyp einmal mehr ihre Stellung als einer der führenden gewerblichen Immobilienfinanzierer in Deutschland.



Risikovorsorge erhöht

Um zukünftigen Marktrisiken Rechnung zu tragen und mögliche aus der Covid-19-Pandemie erwachsene Kreditrisiken zu kompensieren, wurde eine Kreditrisikovorsorge in Höhe von 55,4 Mio. Euro gebildet. Hierin enthalten sind maßgeblich Vorsorgereserven. Bislang waren jedoch noch keine signifikanten Auswirkungen der Pandemie zu verzeichnen. Niederstwertabschreibungen für Wertpapiere der Liquiditätsreserve führten infolge der durch die Pandemie ausgeweiteten Credit-Spreads zu einer Wertpapierrisikovorsorge in Höhe von 10,0 Mio. Euro nach einem Auflösungsbetrag von 5,0 Mio. Euro im Vorjahr.



Die Kernkapitalquote blieb mit 13,1 Prozent stabil im Vorjahresvergleich (per 31.12.2019 13,1 Prozent). Die Gesamtkapitalquote betrug 15,6 Prozent (per 31.12.2019 16,0 Prozent).



Ausblick

Das erste Halbjahr 2020 hat gezeigt, dass die Berlin Hyp operativ stabil und leistungsfähig ist. Zugleich zeigen die Zahlen aber deutlich, dass das Marktumfeld der Bank fordernd und schwierig ist. Daran wird sich auch im weiteren Jahresverlauf nichts ändern. Auch die Weiterentwicklung der Pandemie ist unklar und nicht vorhersehbar, Rückschläge sind jederzeit möglich.



Für das weitere Geschäftsjahr 2020 erwartet die Berlin Hyp auch unter Berücksichtigung der durch die Covid-19-Pandemie ausgelösten rezessiven Wirtschaftsentwicklung und den noch immer nicht absehbaren Entwicklungen am Immobilienmarkt bzw. möglichen wiederkehrenden Verwerfungen an den Kapitalmärkten ein deutlich unter dem Jahr 2019 liegendes Ergebnis vor Gewinnabführung, welches sich jedoch innerhalb der im letztjährigen Prognosebericht beschriebenen Erwartungen bewegen wird. Beim Blick auf die langfristige Entwicklung geht die Bank davon aus, dass die Covid-19-Pandemie und ihre Folgen als Beschleuniger zweier für die Branche besonders zentraler Megatrends wirken werden: Zum einen stellt sich die Frage nach einer nachhaltigen, also in ökonomischer, ökologischer und sozialer Hinsicht ausgewogenen Wirtschaft mehr denn je.



Zum anderen hat die Pandemie einen großen Digitalisierungsschub gebracht. Die Berlin Hyp wird daher konsequent an der Umsetzung ihrer weitreichenden Nachhaltigkeitsagenda arbeiten. M