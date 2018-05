Berlin Hyp platziert Jubiläumspfandbrief am Markt

Anlässlich ihres 150-jährigen Bestehens, am 8. Mai 2018, hat die Berlin Hyp gestern ihren Jubiläumspfandbrief, einen fünfjährigen Hypothekenpfandbrief im Benchmarkformat, am Markt platziert.

Ein Konsortium aus Commerzbank, Crédit Agricole, DZ Bank, LBBW und UniCredit Bank öffnete die Orderbücher um 9.00 Uhr mit einer ersten Guidance von Mid-Swap -8 Basispunkten. Innerhalb von zweieinhalb Stunden konnten die Syndikatsbanken Orders über mehr als 940 Mio. Euro einsammeln und schlossen die Bücher um 11.30 Uhr. Der Re-offer Spread wurde bei Mid-Swaps -10 Basispunkten fixiert. Der Großteil der Emission ging mit 66% an einheimische Anleger, gefolgt von Investoren aus Asien mit 10% sowie BeNeLux mit 18%. Banken und Sparkassen waren mit 54% die größte Investorengruppe, wobei 24% auf letztere entfielen. Mit Anteilen von 26% und 24% kam der Bond auch bei Asset Managern sowie Zentralbanken/öffentliche Institutionen gut an.



Der Hypothekenpfandbrief mit einem Emissionsvolumen von 500 Mio. Euro trägt einen Zinskupon von 0,25% und wird wie alle Pfandbriefe der Bank von Moody’s mit der Bestnote Aaa geratet.



Es war bereits der vierte Auftritt der Berlin Hyp im laufenden Jahr am Kapitalmarkt. Nachdem sie zunächst im Januar einen vierjährigen Pfandbrief aufgestockt hatte, folgten im Februar eine gedeckte Benchmarkanleihe mit achtjähriger Laufzeit und im April emittierte die Bank ihren insgesamt fünften Green Bond, eine zehnjährige Senior Unsecured Benchmarkanleihe.