Berlin Hyp mit Rekord-Betriebsergebnis

Die Berlin Hyp hat das Geschäftsjahr 2018 mit einem Rekordbetriebsergebnis abgeschlossen. Wie der gewerbliche Immobilienfinanzierer heute mitteilte, stieg das Ergebnis vor Gewinnabführung und vor Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken um gut 18 Prozent auf 221 Mio. Euro (Vorjahr: 187 Mio. Euro). „Wir sind sehr zufrieden mit unserem operativen Ergebnis“, sagt Sascha Klaus, Vorstandsvorsitzender der Berlin Hyp. „Die Berlin Hyp ist ihrer konservativen Risikostrategie treu geblieben und hat unverändert den Fokus auf die Finanzierung erstklassiger Immobilien gelegt. Zudem haben wir unsere Eigenkapitalbasis weiter aus eigener Kraft gestärkt, was sich entsprechend in einer gestiegenen Kernkapitalquote niederschlägt.“ Das Ergebnis vor Gewinnabführung und Steuern lag bei 116 Mio. Euro (Vorjahr: 117 Mio. Euro).

Immobilienfinanzierungsneugeschäft konsolidiert auf hohem Niveau

Für das Jahr 2018 weist die Berlin Hyp ein Neugeschäft in Höhe von 4,9 Mrd. Euro aus und liegt damit wie geplant unter dem herausragenden Vorjahresergebnis (6,7 Mrd. Euro). Hinzu kamen realisierte Prolongationen von 1,2 Mrd. Euro (Vorjahr: 1,4 Mrd. Euro), so dass sich das gesamte Neugeschäftsvolumen auf 6,1 Mrd. Euro belief (Vorjahr: 8,1 Mrd. Euro). Mit diesem Ergebnis konnte das Planniveau erreicht und die Position der Berlin Hyp am Immobilienmarkt weiter gefestigt werden. 75 Prozent der finanzierten Objekte befinden sich im Inland.



Positionierung am Green Bond Markt

Die Berlin Hyp hat im Geschäftsjahr 2018 ihren dritten Grünen Pfandbrief und ihre dritte grüne Senior Unsecured Anleihe, jeweils mit einem Volumen von 500 Mio. Euro, erfolgreich am Markt platziert. Mit nunmehr insgesamt sechs Green Bonds im Benchmarkformat bleibt sie damit der aktivste europäische Green Bond Emittent im Segment der Geschäftsbanken. Das Engagement der Bank am Green Bond Markt wurde 2018 erneut mehrfach bei den GlobalCapital Sustainable and Responsible Capital Market Awards in den Kategorien „Best Green Issuer for Impact Reporting“ und „Most impressive Green Covered Bond Issuer“ ausgezeichnet.



Kapitalquoten entwickeln sich positiv

Die harte Kernkapitalquote lag nach Feststellung des Jahresabschlusses bei 13,5 Prozent (Vorjahr: 12,5 Prozent). Die Gesamtkapitalquote betrug 16,8 Prozent (Vorjahr: 15,5 Prozent). Die Bank führte weitere 105 Mio. Euro den § 340g HGB-Reserven zu, die zu einem Anstieg der Kapitalquoten bei relativ konstanten Risikoaktiva führte. Der Sonderposten für allgemeine Bankrisiken dotiert nun mit 328 Mio. Euro. Die über den Zielvorgaben der Bank liegenden Kapitalquoten ermöglichen auch für 2019 entsprechendes Wachstum.



Ausblick

Die Rahmenbedingungen für das Geschäft der Berlin Hyp bleiben im Jahr 2019 anspruchsvoll. Die Dynamik des weltwirtschaftlichen Wachstums schwächt sich ab und die Geldpolitik der EZB bleibt expansiv – wenn auch in einem geringeren Ausmaß. Politische Themen werden eine unveränderte Rolle spielen. Durch den Brexit erwartet die Berlin Hyp aufgrund des sehr überschaubaren direkten und indirekten Engagements der Bank in Großbritannien keine nennenswerten Auswirkungen auf den Geschäftsverlauf 2019. „Aufgrund des hohen Wettbewerbs, des volatilen Umfelds der Kapitalund Finanzmärkte verbunden mit dem Ziel, unser Eigenkapital weiter zu stärken, halten wir an unser strikt konservativen Risikostrategie fest. Gleichzeitig werden wir die Investitionen in Digitalisierung hochhalten, um die Berlin Hyp zu einer der modernsten IT-gestützten Banken in Deutschland zu machen“, sagt Klaus.



Sofern es keine unvorhergesehenen Verwerfungen auf den Kapital- und Immobilienmärkten gibt und die Risikovorsorge auf dem geplanten Niveau eintritt, geht die Berlin Hyp davon aus, die positive Entwicklung im Geschäft mit ihren Kunden fortsetzen zu können. Das Ergebnis vor Gewinnabführung wird unter diesen Prämissen aber deutlich unter dem des Vorjahres liegen, weil zum einen eine nennenswerte Dotierung zum Sonderposten für allgemeine Bankrisiken geplant ist. Zum anderen, weil Investitionen in die Optimierung von Prozessen (Digitalisierung) vorgesehen sind. Die Eigenkapitalrentabilität soll dabei unverändert bei über 10 Prozent liegen.